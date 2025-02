Sanremo estreia com 12,6 milhões e 65,3%

Eram 12 milhões de 600 mil deles, 65,3% da participação, Espectadores – de acordo com o público médio – que seguiu o primeiro episódio do festival Sanremo Carlo Conti, que registrou uma intervenção no relatório em vídeo do Papa Francis. O público geral, que é uma novidade deste ano, também calcula o público de uma tela pequena (ou seja, um programa ao vivo em PC, smartphones e tablets). No ano passado, o primeiro episódio do festival – baseado em dados de auditoria que se refere apenas à televisão tradicional – ganhou uma média de 10 milhões de 561.000 espectadores de 65,1% da participação.

Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Achille Lauro são os grandes nomes que ocupam As cinco primeiras posições – não na posição de posição – no ranking provisório Após a primeira noite de Sanremo, Resultado do júri de votação da sala de imprensa, televisão e web.

Uma noite que entregará o festival à história, Graças ao vídeo do Papa Francis Que fala de música “como um instrumento de paz”, uma linguagem universal que “pode ​​ajudar a coexistência das nações” e o sonho “ver quem odiava apertar a mão, abraçada e disse por vida, música e canto: paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz: Paz é possível ”.

Agência ANSA Agência ANSA Mensagem de Pope em Sanrem: “Musical Instrument of Peace” – convidados – ANSA.it “É uma linguagem que todas as pessoas falam para alcançar o coração de todos (ANSA)

Na cena Ariston estão Só para Mira Awad, Pronto para vincular suas vozes israelenses e palestinas sobre a observação de Imagine por John Lennon: “Com a esperança de que esse hino chegue ao redor do mundo, eu queria dar a uma pessoa no coração de todos nós que gritam ao mundo para perguntar para a paz “, diz o entusiasmo de Carlo Conti, introduzindo a intervenção do papa. “Penso em muitas crianças que não podem cantar, não podem cantar a vida, chorar e sofrer de muitas injustiças do mundo, em muitas guerras, a situação do conflito. Guerras estão destruindo crianças. Nunca se esqueça que a guerra é sempre uma derrota “, assinada por Francesco, provoca o” mundo justo e fraterno “.

Palavras de um forte impacto – Bem -vindo “grande gratidão” no topo da sociedade – que varreu o debate no festival íntimo, todo o microcosmo e pequena corrente. O alto momento de reflexão construído à noite com uma sala muito, o que também oferece ao público uma apresentação incrível de Jovanotti: nas ruas, no porto, nas varandas do mundo do umbigo um artista que se levanta como um ciclone no O festival entra no teatro acompanhado por 10 dançarinos de Bollywood, depois com o maior show depois que o Big Bang foi levado pelo público. Todo mundo vestido com roupas, canta uma mistura de amor, de você, de excesso de abrigos, você.

Após o acidente e a cirurgia Papai Noel Domingo e a cirurgia, ele diz que as emoções de “novo corpo” (“Eu sou um pouco biônico, Titanic e também um pequeno fotônico e, acima de tudo, feliz que estou aqui”), depois leia o texto Fausto dói a beleza em si para ser imperfeitamente. Gianmarco Tamberi, o campeão olímpico de salto no topo, mentiras, que, após os meses “muito difíceis” em Paris, decidiram voltar ao jogo: “Veja você em Los Angeles 2028”, anuncia ele.

O Festival Ecumênico e do Coral Conti abre Homenagem a Ezio BOSSO E com alguns problemas sólidos: “Lembre -se de que a música como a vida pode ser feita de uma maneira: juntos”, as palavras de um músico que falou aqui em 2016.

“Boa noite, seja bem -vindo e chegou à 75 edição do Sanremo Festival. O retorno das contas e eu voltamos ”, o diretor artístico começa entusiasmado. Olhos brilhantes também para Gerry Scotti, na estréia absoluta em Ariston, que mostra uma ligação para esta ocasião: “Embora eu sempre tenha vivido em nome da simplicidade, me senti importante”. E Antonella grita quando se lembra de seu amigo Fabrizia Frizzi, “que está aqui conosco” com dois companheiros. A professora após mega roupas com as quais deixou sua marca no festival, concentra -se em brilho e transparência hoje à noite.

Você está dançando imediatamente com Chiara, eu digo que vou ligar para você. “Alguém liga”, ele diz com um sorriso. “Sempre emoções usuais!”, Gabbani grita, que convence sua vida. Com sua longa lista de autores (“Apartamento inteiro”, piadas de Scotti) e mama nua, Rkomi sugere o ritmo das coisas, o Noemi entoa, se você se apaixonar, o irmaz o coração dos esforços para aceitar.

“Eu também vejo o céu preto”: Fedez diz depressão, desespero, “Primeira Guerra Mundial”, que se reflete nos olhos com lentes de contato negras. Bruori Sas dedica uma árvore de nozes à filha, Francesco Michielin, depois que o deslizamento pode andar sem muletas antes de cantar lama no paraíso.

Na Piazza Colombo, você dançou com a RAF, nos sons do auto -controle 80.

Reprodução reservada © Copyright ANSA