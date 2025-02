Sanremo no início, lágrimas de contas que se lembram da mãe. Ordem de saída 29 Big Big

Este é o ranking de saída de 29 grande na corrida No Festival de Sanremo: Gaia, Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama. Coma_cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Olly, Elodie, Shablo feat. Guè, Joshua, Torento, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Bruori Sas, Modà, Clara, Lucio Corsi, Fedez, Besh, Sarah Toscano, Joan Thiele, Rocco Hunt, Francesca Micielin, Kolors.

“Jovanotti creates a crazy mixture that starts outside Ariston, with batteries everywhere and percussionists everywhere, then enter the stage, we will talk and then sing his new song from his album The Human points and greet him and greet him and greet him and greet him Ho, Gerry e Antonell pedem a ele que ele é indesejável ingressos Palajova ”, diz Carlo Conti, antecipando alguns aspectos da performance do artista, Super Imoespitalis da primeira noite do festival. O show explica “estará no meio do show”.

Vídeo Sanremo no início, programa de cinco noites

Damiano David é um superospit da segunda noiteMas Ariston também chega ao campeão de skate Carolina Kostner, um testemunho dos Jogos Olímpicos de Milão Cortina 2026. O atleta dirá o início da tocha. Durante a noite, os atores Francesco del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonistas da ficção de champanhe dedicados a Peppino di Capri, também serão os protagonistas da ficção de champanhe. Gervasi, que ainda não tem 5 anos e toca Peppino Di Capri quando criança, tocará champanhe no piano. O elenco de Follemente e a ocupação de Belcant também chegarão. Na Piazza Colombo, na cena de Suzuki, ele apresentará Bigmama. Amanhã, a partida dos novos designs também está começando: Vale LP e Lil Jolie contra Maria Tomb, brilha contra Alex Wys.

“Edoardo Bennato também será na noite de quinta -feira. Eu vou cantar, eles são apenas músicas ”. Carlo Conti anuncia isso.

Carlo conti move, lágrimas lembram -se da mãe



Em uma conferência de imprensa no Sanremo Festival, também Insight. Os de Carlo Conti, que se lembram de sua mãe, são realocados e precisam parar. “Fui puxado pela minha mãe porque meu pai morreu quando eu tinha 18 meses. Ela era uma mulher muito forte que me ensinou duas coisas básicas: respeito e honestidade. Ele fez muito trabalho para puxar esse Zuzzurellone, mas fez, mas à noite, a mesa foi para nós dois, nunca desapareceu. “Ele então fechou a educação:” as crianças devem receber asas e raízes “.

Simona Sala, sem censura, mas escolhemos músicas para serem enviadas



“Sem censura, mas alguns cantores passam por eles ou músicas, somos muito cuidadosos com isso”, diz Simona Sala, diretora da Radio2, em uma conferência de imprensa em Sanrem, fala sobre a seleção musical do transmissor e da controvérsia letras sexistas e rap violento , especialmente Tony Effe.

“Seria bom conversar com todos esses cantores, entender onde eles levam esse tipo de insulto, especialmente em comparação com as mulheres”, acrescenta Sala. “Estamos prontos para dar tudo o que consideramos certo, certo, bonito. O fenômeno social é importante, as músicas são a história da sociedade, não são apenas músicas, não podemos fechar a porta e é suficiente se nossos filhos e netos apenas ouça eles que passamos por isso.

Cattelan: “A ausência de Fedeze depois do festival? Não é um julgamento ‘



“Não sei se é verdade ou não; não acho que deva ser experimentado como um tribunal, não será um tribunal, mas um lugar para se divertir, uma piada”. Corresponde a Alessandro Cattelan, em uma sala de imprensa em Sanreme, com a possibilidade de Fedez não participar de um festival posterior para impedir a comparação com Lucarelli, um convidado fixo do programa. “Entendo que o que aconteceu recentemente tem sido sobre esse tópico – adicionando fofocas nos últimos dias – mas Selvaggia é inteligente, fala sobre milhares de coisas e, quando liguei, não fazia ideia da lista de cantores Da controvérsia de Sanremo – eu digo que sempre vivi o Festival dos Espectadores, é a primeira vez que eles estão lá dentro – parece -me que eles sempre fizeram parte da Sanrema. ”

No que diz respeito às fofocas, “tendemos a culpar aqueles que a usam, mas se a fofoca nos irritar, devemos parar de segui -la. Depois que dissemos que planejamos nos divertir na frente. ” Voltaremos a Fedez: “Não sei sobre a presença de alguém, somos baseados no que acontece nas três horas anteriores, todos os cantores são convidados a ter tempo, desejo, energia, bem -vindo e seremos capazes de lidar bem “, conclui Cattelan.

