Sanremo, transmissão ao vivo de uma conferência de imprensa

Na terceira noite do Sanremo Festival em Carlo Conti, em média, em termos do público em geral – por 10 milhões de 700.000 espectadores iguais a 59,8% da participação.

A segunda noite do festival foi dada – sempre em termos do público em geral, ou seja, o cálculo de uma visão ao vivo em PC, smartphones e tablets – em média 11,7 milhões de espectadores iguais a 64,5%; O primeiro coletou 12,6 milhões iguais a 65,3% da participação. Em 2024, no entanto, a terceira noite do festival marcou – com base em dados de auditoria, que se referiam apenas ao uso tradicional de televisão – 10 milhões de mil espectadores com 60,1%.

Reprodução reservada © Copyright ANSA