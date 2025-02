Sanremo, transmissão ao vivo de uma conferência de imprensa. Conti: ‘i normalizador? Se for normal, seja bem -vindo ‘

Finals do festival Sanremo Carlo Conti que viu a vitória Olly com Balorda nostalgiaAssim, Ele recebeu escuta média em termos de público total de 21,23 a 1,59, 13 milhões 427.000 espectadores iguais a 73,1%.

“Eu não experimentei isso como um desafio – então Carlo ContiAo monitorar o orçamento do festival 2025 -, operado no trabalho lançado com a empresa em 2015, apresentado por três anos, continuou em Baglion e depois em cinco festivais extraordinários de Amadeus. Voltei a restaurar o trabalho porque era fácil. Ninguém fará o diretor artístico por si mesmo, mas para a sociedade, para Rai e o público, é como uma equipe nacional da CT tentando vencer o campeonato mundial: isso para uma nação, para a Itália, para a equipe. Tentei trabalhar nesse sentido como meus amigos na minha frente, e parece -me me fazer rir. Agora é um problema real para quem terá que fazer isso no próximo ano: oh já! ”

“Ser definido como um normalizador não me incomoda. Eu sou normal e tudo bem. Viver a vida é um jogo infantil para mim, e eu também senti um festival no meu caminho, no meu estilo, com a cor da minha pele. Eu pensei que era mais importante do que nunca fazer a música se sentir. Com alguma reflexão: foi a mensagem de Edoard Bove, o Santo Padre, que está enviando um forte abraço porque logo retornará, a memória de Fabrizio Frizzi, teatro patológico … então todo mundo faz suas reflexões. Mas se for normal, o normal é bem -vindo ”.

“Meu festival? Eu chamaria de Baudiano ”Carlo Conti disse na conferência de imprensa final do Sanremo Festival. “O festival é um festival: não acho que seja de uma maneira ou de outra. O meu é um festival de Bauda, ​​no melhor sentido deste termo. Pippo nos ensinou a fazer o festival dessa maneira. Ele é uma missa cantada incrível, uma maravilhosa cerimônia coletiva e nos ensinou Pippo Baudo a fazê -lo ”, explicou ele.

“Este ano foi lindo, o lema estava juntos: nos divertimos juntos, fizemos isso juntos. Vejamos o próximo ano se eu tiver uma ideia, mas acho. Agora vamos voltar ao normal ”Carlo Conti responde na sala de imprensa à questão da possibilidade de que no próximo ano, após os resultados do registro deste ano, retorne à liderança do festival não apenas como diretor artístico, mas também como maestro. “A empresa me pediu para me divertir no festival por dois anos – acrescentando que o Conti -, eu aceitei, então eu decido o que ir na estrada fazendo o festival, não apenas os líderes, que eventualmente são os mais simples e mais fáceis. No entanto, também é uma organização, direção artística, seleção de cenografia, luz, roupas.

“Eu aponto que, juntamente com os apitos, também houve rugidos e aplausos quando lancei a TV nos últimos cinco. Tudo isso faz parte do Festival de DNA Sanremo ”, diz Carlo Conti, comentando os protestos acompanhados por Ariston a presença de Giorgio e Achille Lauro por cinco.” Também fiquei surpreso quando o público – sublinha o diretor de arte – mas acredito que a ovação permanente de Giorgia custa mais do que o primeiro lugar. O tempo é um cavalheiro “.

13,4 milhões e 73,1% para as finais



Na quarta noite, o festival reuniu uma média de 13 milhões de 575 mil equivalentes a 70,8% da participação; nos terceiros 10,7 milhões, com 59,8%; nos segundos 11,7 milhões, com 64,5%; Para uma noite de estréia, 12,6 milhões iguais a 65,3%. Os dados referem -se ao público em geral que calcula – além do uso tradicional da televisão – uma visão ao vivo em PC, smartphones e tablets. Em 2024, no entanto, a última noite no festival recebeu uma média – com base nos dados de auditoria, que se referem apenas ao uso tradicional da televisão – 14 milhões de 301.000 espectadores equivalem a 74,1% da ação.

“A média de ouvir a edição deste festival foi 12,5 milhões de espectadores com uma parte de 67,1%. Isso é mais visível de 2000 até hoje. Quanto à participação, o resultado mais alto ”: Relatório para X é Giancarlo Leone, o gerente histórico de longo prazo, já responsável por cinco festivais de Sanremo e hoje entre os autores da edição de 2025.

Sanremo faz um registro de coleta de pontos, 65,2 milhões



Grave a coleção de anúncios de Sanremo às vezes: A edição 2025 atingiu 65 milhões de 258 mil euros, com +8,5% em comparação com o recorde anterior no ano passado. Luca Poggi, CEO da Rai Advertising, anuncia em uma conferência de imprensa.

AD e DG RAI: ​​“Edição Admotiva, realmente festival de todos”



“O lançamento do Sanremo Festival, que acabou de terminar – coroado com um grande sucesso – foi um evento emocionante que conseguiu envolver o país no belo afresco da música italiana. Realmente todo festival, a combinação perfeita de shows, música, música e histórias de nossa presença. Este é o equilíbrio da edição do festival de 2025 assistido pelo CEO da Rai Giampaolo Rossi e pelo CEO da Roberto Sergio.

