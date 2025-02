Sanremo, transmissão ao vivo de uma conferência de imprensa

Carlo ContiDiretor Artístico e Maestro Sanremo 75, Durante a conferência de imprensa, aprecia a noite de inauguração e anuncia os nomes de 15 artistas na corrida que se apresentarão no palco de Ariston hoje à noite. Esta é a ordem da performance: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, Kolors, Serena Brancale, Fedez, Francesca Michielin, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Bresh, Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote: Isso acontece L Bianca Baldi, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

“O vídeo de Pope chegou em 1º de fevereiro”Ele disse que Carlo Conti em uma entrevista coletiva, respondendo indiretamente à transmissão não descoberta, ontem à noite no Sanremo Festival, no vídeo gravado. “Eu escrevi para St. Pai 12. Janeiro. Depois de alguns dias, no sábado, 1 de fevereiro, chegou este vídeo. Ninguém sabia ”, acrescentou Sanremo, diretor artístico do festival.

Carlo Conti explicou que, no final de maio, depois de participar do World Children Pope, o papa disse em uma audiência particular que a RECLINGROCE estava disponível. “Ninguém sabia, eu mantive meus segredos. Enviei o vídeo para a direção em 19-19.30. Não havia nada na linha -up. Foi uma grande alegria para mim, toda a satisfação possível com a escuta vale a pena.

Desde a primeira noite de Sanremo 2025, de 12,6 milhões de espectadores equivale a 65,3% da participação, em média, “o aumento do público geral se reflete em 400.000 ouvintes com 0,3 compartilhamento”. Marcello Ciannamea, diretor da Prime Time Entertainment Rai, explica em uma conferência de imprensa. No que diz respeito às metas “,” Ciannamea-Ceachys acrescenta 76% ao público de 4 a 14 anos, 83% dos 15-24 anos, 70% dos 25-34 anos, 67% dos 35-44 anos, 60% para Mais de 55. O topo das ações foi atingido em 1,08, com 72% a 1,08; Em valores absolutos às 22:02, com 17,8 milhões de espectadores assistindo ao desempenho de Giorgia. Na frente social, 52,6 milhões de vídeos ( +67% em comparação com 2024), uma sensação positiva de 70%, hashtag #SanRemo2025 +16% em comparação com 2024.

