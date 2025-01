Santanchè é julgado em Milão por falsa contabilidade

A ministra do Turismo, Daniela Santanchè, foi levada a tribunal pela juíza Anna Magelli, juntamente com outros, por falsas comunicações corporativas sobre a Visibilia, uma das empresas do grupo que fundou e do qual se demitiu. O que será inaugurado em Milão é o primeiro tribunal que o senador terá que enfrentar como empresário.

Vídeo O caso de Visibilia, ex-sócio: “A satisfação de receber meu dinheiro de volta”

O julgamento contra Santanché e seus co-réus começará em 20 de março, perante a segunda seção penal do tribunal de Milão. O juiz declarou prescrita a acusação relativa aos anos de 2016 a 2018, enquanto neste caso declarou que, entre outras coisas, o ministro não deve ser processado. O 17 réus foram levados a julgamento incluindo Visibilia srl ​​​​​​​​​​em liquidação.

“Daniela Santanchè foi encaminhada à Justiça. Há apenas uma semana, Giorgia Meloni disse que queria esperar a decisão do Judiciário: agora chegou. Ela não pode mais fingir que nada aconteceu. Ela que, quando estava na oposição , pediu a demissão dela por muito menos, o que você está fazendo agora, o Sr. Primeiro-Ministro não pode usar dois pesos e duas medidas, especialmente com os amigos que você queria no governo e pelos quais agora é politicamente responsável, para descobrir se ele é culpado, mas quando as acusações são tão graves, aqueles que ocupam os mais altos cargos institucionais devem dar um passo atrás Daniela Santanchè. A secretária do Partido Democrata, Elly Schlein, disse isso.

Vídeo Caso Visibilia, Santanche’ enviado a tribunal. Advogado: “gosto amargo na boca”

“Hoje chega também a notícia da acusação do ministro Santanché de falsa prestação de contas no caso Visibilia. Insistimos na renúncia imediata do ministro sem querer antecipar o resultado do processo penal”. Ele escreve isso presidente do M5, Giuseppe Conte. “É absolutamente impróprio das instituições governamentais a permanência do ministro aí. Meloni, que no passado pediu a demissão de todos os ministros por muito menos, o que você está fazendo hoje, vai continuar assobiando com indiferença? você sente o choque de dignidade que finalmente nos obriga a proteger a imagem e a honra das instituições?”.

“É uma decisão que nos deixa com um gosto ruim, mas que esperávamos, estamos preparados para demonstrar que não estivemos envolvidos nas acusações durante a audiência”. Como advogado Nicolò Pelanda, advogado de defesa Santanchè. O ministro, explicou o advogado de Pelanda, “estava convencido de um resultado diferente, mas é uma decisão que, se for verdade que nos deixa um gosto ruim na boca, esperávamos”.

“É uma decisão que esperávamos, mas que ainda nos deixa um gosto ruim na boca – repetiu o advogado de defesa – porque ainda nos últimos dias apresentamos ao juiz os resultados de um caso antigo, que prejudicou significativamente um dos hipóteses que hoje são trazidas pelo Ministério Público como fundamento para a necessidade de baixa de ágio e ativo fiscal diferido”.

“Hoje – acrescentou o advogado – os demandantes afirmam que os planos industriais conteriam previsões excessivamente otimistas e daí a necessidade de desvalorização, mas nos processos anteriores a polícia financeira milanesa e os procuradores públicos argumentaram que os planos industriais continham na verdade disposições de natureza conservadora e, portanto, pediram a sua demissão”.

Portanto, “um sabor amargo na boca”, continuou, “mas estamos confiantes que provaremos que o Dr. Santanchè não está envolvido nas hipóteses que estão a ser questionadas, e será o tribunal que o provará”. O advogado esclareceu ainda em resposta aos jornalistas que o juiz aceitou os acordos de confissão solicitados, nomeadamente o de Federico Celorio, antigo administrador, e de duas das três empresas arguidas, nomeadamente a Visibilia Editore e a Editrice.

O juiz, conforme explicou a defesa, declarou então uma “prescrição com referência a três anos” de 2016 a 2018 “com base nas alegações relativas à Visibilia Editore” e no acordo de confissão contextual da empresa, enquanto “para pessoas singulares” referindo-se ao alegações sobre Visibilia srl ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ deveriam ser declarados para os anos de 2016 e 2017, que também diziam respeito a Santanchè.

“E agora as coisas aconteceram: a primeira-ministra enviou dois membros do seu governo a tribunal. O que ela pretende fazer? Diga-nos. Não vale mais o ‘duplo padrão’. Ela pediu a sua demissão por muito menos.” Então, em uma nota Debora Serracchiani, chefe de justiça da secretaria nacional do Partido Democrata.

