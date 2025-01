Santanchè: “Não demoro e vou em frente”

Ele renunciou constantemente após sua chegada à vila italiana de Gedda.

“As palavras de Meloni não devem ser interpretadas, devem ser interpretadas. À Itália disse que “não marcamos nenhuma reunião. Continuaremos nos vendo como sempre.

Demitindo-se, repetiu: “De que língua estou falando?

Vídeo Gedda, cerimônia na vila da Itália com os ministros Crosetto e Santanche’

Crosetto: ‘Santanché? Pergunta entre o Ministro e o Primeiro Ministro’



“É uma questão que deve ser enfrentada pelo primeiro-ministro e por Santanchè. Principalmente Santanché”.

Assim o Ministro da Defesa, Guido Crosetto, comentou o caso do impeachment do Ministro do Turismo, Daniel Santanchè, à margem de sua visita a bordo do americano Vespucci, onde teve reunião bilateral com os representantes institucionais da Arábia Saudita .

