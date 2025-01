Santanchè não se retira, mas está cada vez mais isolado

Ele não pretende dar um passo atrás, nem pensa sobre isso, mas está cada vez mais isolado ao seu redor. No governo e em seu partido. Daniela Santanchè não recua nem uma mordida, repetindo que, no caso de um processo covid para procedimentos, estaria pronto para renunciar, mas não agora por contabilidade falsa: “Estou absolutamente calmo porque sei o que são os problemas”. É.

É difícil prever mudanças nas próximas horas, o primeiro -ministro Giorgia Meloni está saindo para a Arábia Saudita, onde o próprio Santanchè é esperado nos próximos dias. Os dois não se encontram em Jeddah, mas poderiam fazê -lo depois de retornar a Roma.

Na semana seguinte, a situação poderia acelerar, fora da audiência de quarta -feira do Tribunal de Cassação, para decidir sobre a jurisdição do procedimento de fraude da INPS no fundo Covid entre Milão e Roma. Enquanto isso, também haverá um novo episódio de relatório, que já anunciou a revelação do caso Visibilia. Outro grande nome IDE, Giovanni Donzelli, também falou sobre as “avaliações” em andamento ontem. Enquanto isso, o ministro do Turismo continuou “como sempre”, com postagens e confirmou seu programa.

Então, ela apareceu no motor da Bike Expo em Verona para elogiar a “Feira de Rock” e disse que “ela desistiu de uma motocicleta quando eles introduziram a lei de Helmes”. Mas, antes de tudo, deixe claro que dar um passo para trás não significa isso. “Não há consequências políticas sobre esta questão da contabilidade falsa – enfatizada – não há malícia, não há pena, e tenho certeza de que serei absolvido, então estou absolutamente calmo”. Os relacionamentos com o primeiro -ministro, responderam aos jornalistas, são “como sempre, como sempre”. “Ninguém nunca me pediu para dar um passo atrás – depois garantiu -. Que isso poderia ter consequências políticas, eu não hesitaria em dar um passo atrás, mas não estamos neste momento, continuo meu trabalho”. Seu leitmotif é “não machucar, não ter medo”. A única coisa que ela não gosta, “esse ataque da mídia”. Os relatos que saltaram em Roma causaram algum nervosismo entre o Palazzo Chigi e via Della Scrof.

Poucas horas depois, o presidente do Senado viveu ao vivo no Ov negócio.

A princípio, ele falou de sua idéia de reforma para tornar Burraco “amigável”, um jogo de cartas no qual Meloni e Santanchè são inflamados. Então ele respondeu à pergunta sobre o ministro. E essas palavras leem muitos melonianos como um prólogo de um aparente epílogo. O mesmo epílogo em que a oposição espera. Elly Schlein enfatiza a “inconsistência de Meloni”, que “não disse uma palavra, nem recebeu uma demissão, um ministro que foi enviado a tribunal por contabilidade falsa”. E Giuseppe Conte promete que o M5 “avançará: uma nova proposta de desconfiar e lutar em todos os escritórios até a demissão”.

SISTO: ‘Sem problema formal, a seleção é individual’



“Enquanto não houver julgamento final, não há culpa e, portanto, não há problema do ponto de vista formal”, disse o vice -ministro da Justiça Francesco Paolo Sisto, convidado do Start no Sky Tg24, referindo -se a Santanché. o caso.

“Ninguém pode pagar, técnica ou política, para dar conselhos àqueles que estão nessas situações. É uma decisão individual. Se – continuou – houve autismo quando ele enfrentou acusações ou mesmo quando confrontado com a frase de primeira instância, Haveria pressa em gerenciar e acelerar processos contra indivíduos políticos se o efeito automático causasse renúncia, e isso é um problema que pode diz respeito a cada parte e cada indivíduo ”, concluiu Sisto.

