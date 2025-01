Santanchè: ‘Ninguém nunca me pediu para dar um passo atrás’

“Ninguém nunca me pediu para dar um passo atrás. Eu sempre disse que era completamente calmo porque sei quais são os problemas que estão no cerne da questão. Sempre disse que se houvesse um julgamento sobre o fundo Covid, onde entendo que poderia haver implicações políticas, não hesitaria em dar um passo atrás, mas não estamos nesse ponto, estamos a continuar o meu trabalho. Hoje estou completamente calmo aqui, depois em Jeddah, porque ‘não faça mal, não tenha medo’. Tenho uma situação psicológica de completa paz. Lamento muito este ataque da mídia.” Ou seja, a ministra do Turismo Daniela Santanchè.

“Como sempre, como sempre”, responde Santanchè, pronunciando bem as sílabas a quem lhe pergunta como se desenvolvem as relações com a primeira-ministra Giorgia Meloni em Verona, à margem da abertura da 17ª Motor Bike Expo da feira.

“Nunca disse a ninguém que me demitiria de uma acusação de falsa comunicação a um posto de avaliação, sempre disse que pagaria uma indemnização se fosse enviado a tribunal, o que ainda não fui, um passo atrás porque entendo o político motivações desta falsa questão contabilística, não há impacto político na questão da adjudicação, não há dolo, não há mal e tenho a certeza que serei exonerado”, acrescenta o ministro do Turismo.

“Se eu lhe perguntasse – explica – sobre o que é a minha acusação, não creio que alguém me pudesse responder. São declarações falsas num e-mail de avaliação, portanto um crime altamente avaliativo que se baseia em avaliações técnicas onde quero me defender, nunca contei a ninguém que estava pensando em renunciar”, continua ele.

Santanché? “Li hoje depoimentos que me pareceram claros. Pelo que li vocês dizem: eu nunca disse que iria pedir demissão por causa de falsa prestação de contas, sempre disse que iria se surgisse um indiciamento. Acredito que ele avalia e tenho certeza que avaliará bem”, disse Rai Radio1, convidado do Un Giorno da Pecora, o presidente do Senado Ignazio La Russa.

Sisto: ‘Sem problema formal, a escolha é individual’



“Até que haja um veredicto final, não há culpa e, portanto, não há problema do ponto de vista formal”, disse o vice-ministro da Justiça, Francesco Paolo Sisto, ao programa Start do Sky Tg24, referindo-se a Santanché. o caso.

“Ninguém pode dar-se ao luxo, nem técnica nem politicamente, de aconselhar quem se encontra nestas situações. É uma decisão individual. Se – continuou – houve um automatismo quando enfrentou a acusação, ou mesmo quando foi confrontado com a sentença de primeira instância, haveria pressa em decidir e acelerar os julgamentos de indivíduos políticos se o efeito automático causasse demissões, e esse é um problema que pode afetar qualquer partido e qualquer indivíduo”, concluiu Sisto.

