Sapatos de golfe de Obama, capuz de Zuckerberg entre itens de leilão

Os fãs do ex -presidente Obama terão a oportunidade de entrar em seus sapatos, pelo preço certo.

Um par deSapatos de golfeDeportado pelo ex -comandante em chefe é uma das várias memórias presidenciais em jogo como parte de um novo leilão que oferece aos leilões de Julien.

Obama usava as superlites de tamanho de 12 pés para um jogo de golfe de 16 buracos no Phoenician Resort em Scottsdale, Arizona, em 2009, de acordo com a casa de leilões.

Os calçados e uma folha de inscrição do curso assinados por Obama devem obter pelo menos US $ 2.000.

Outros elementos na coleção “Spotlight: History & Technology”, que termina em 27 de fevereiro, incluem alguns tons inspirados nos “Blues Brothers” assinados pelo ex -presidente Bill Clinton, ex -vice -presidente Al Gore e atores Dan Akroyd e Jim Belushi.

Óculos de solCaro em vender de US $ 500 a US $ 700, eles foram assinados em uma coleção de fundos de 1995 na Blues House em Las Vegas.

No caso, Clinton e Gore cantaram enquanto Belushi fez “Viva Las Vegas”.

“Clinton bateu no ritmo com a mão enquanto cantava, embora algumas cartas tenham sido perdidas”, a Associated Pressrelatado emTempo.

Outros aspectos destacados do leilão: anunciados como um “evento que oferece artefatos raros e fascinantes que documentam momentos monumentais na história do mundo, bem como objetos de arquivo e objetos pessoais dos disruptores e líderes que desempenharam papéis -chave na revolução da política, ciência e indústria Na indústria nos séculos XX e XX ” – inclua o falecido presidente John F. Kennedy’sshortsde seu tempo servindo na Marinha dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial,Uma gravata de loopque a Apple Steve Jobs Co -Founder se vestiu para promover o lançamento do computador Macintosh em 1984 e um 2010Hoodie pretoUsado pelo co -fundador do Facebook, Mark Zuckerberg.

Fonte