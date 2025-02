Sarah Michelle Gellar emite uma declaração sobre Buffy the Vampire Slayer Revival

A nomeação do Globo de Ouro, Sarah Michelle Gellar, finalmente quebrou o silêncio em relação aos recentemente anunciados de Hulu Buffy, a Caçadora de Vampiros Reavivamento, que vem da validade da televisão e do holofote.

Com base na icônica série dramática sobrenatural, o renascimento será escrito e dirigido por Nora Zuckerman e Lila Zuckerman, que também estão prontas para servir como showrunners. O cineasta de Oscar, Chloé Zhao, também está anexado a produtos diretos e executivos, juntamente com Gellar, Gail Berman, Fran Kuzui, Kaz Kuzi e Dolly Parton. Segundo relatos, a história “se concentrará em um novo matador e o Gellar apareceria em um papel recorrente, em vez de liderar a série”.

O que Sarah Michelle Gellar sobre Buffy the Vampire’s Slayer Revival?

Em InstagramGellar compartilhou sua declaração oficial sobre o renascimento do matador de Buffy, o vampiro, confirmando que ele está ligado ao projeto há três anos. Ela admitiu que estava inicialmente preocupada em fazer um renascimento de Buffy.

No entanto, depois de ouvir a visão de Zhao para o projeto, ele pôde ver o potencial do programa. Ela garantiu aos fãs que o projeto não aconteceria se eles não pudessem encontrar a história certa para trazer Buffy de volta.

“Eu sempre ouvi fãs e ouvi seu desejo de visitar ‘Buffy’ e o mundo dele novamente, mas não era algo que eu pudesse fazer, a menos que tivesse certeza de que fizemos bem. Este tem sido um processo longo, e ainda não acabou. Eu prometo a você, faremos isso apenas se soubermos que podemos fazer bem. E vou lhe dizer que estamos no caminho até lá ”, escreveu Geller em sua declaração (que você pode ler completamente abaixo). “Sinto -me com muita sorte de estar nesta viagem com essas quatro mulheres incrivelmente talentosas, que amam” Buffy “tanto quanto eu. E tanto quanto você. Obrigado a todos os fãs que nunca pararam de perguntar sobre isso. Isso será para Você “.