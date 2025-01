Sarah Shahi del Paraíso surpresa com quem matou o Cal de James Marsden

Hulu Thriller Thriller Drama Series Paraíso Começa estabelecendo um mistério de assassinato. O protagonista, agente especial Sterling K. Brown, Xavier Collins, descobre o corpo do presidente de James Marsden, Cal Bradford, no início do primeiro episódio. O programa deixa bem claro que qualquer um pode ser o assassino, incluindo Xavier, devido à sua complicada história com Cal. Enquanto os espectadores estão tentando descobrir o que aconteceu com Cal, os membros do elenco já sabem a resposta. Sarah Shahi, que interpreta Gabriela Torabi no programa, revelou recentemente que ficou surpresa ao aprender a identidade do assassino.

Sarah Shahi “ainda está surpresa” por quem matou o Paradise Calciba

Sarah Shahi revelou em uma nova entrevista com Nós semanalmente que ela ainda estava “surpresa” com a revelação de Cal de Cal. “Acho que alguém não viu isso chegando. Ainda estou surpreso ”, ele disse. “Ainda estou surpreso e sei o que aconteceu”, continuou Shahi.

Anteriormente na entrevista, Shahi mencionou que o elenco era “realizado no escuro” sobre o assassino de Cal quando a produção começou. Ela acrescentou: “Pelo menos eu não sabia até mais tarde”.

Gabriela de Shahi é terapeuta. Ela construiu o aspecto psicológico da vida em Paradise City, construído em um grande bunker nas montanhas do Colorado. Sua co -estrela, Julianne Nicholson, retrata Samantha Redmond, o bilionário que financiou o bunker. Nicholson declarou durante a mesma entrevista: “Estou sempre feliz por mim, o ator, tendo tanta informação quanto o personagem, porque às vezes é mais agradável não ter que fingir. Sabíamos logo após as filmagens”.

Nicholson continuou explicando que o verdadeiro desafio era mantê -lo em segredo agora enquanto conversava com a mídia. Em particular, de acordo com o criador da série Dan Fogelman, os espectadores terão que esperar até o final da temporada para obter respostas sobre o assassinato de Cal.