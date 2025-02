Sargento Rock: Mais sobre se Jeremy Allen White assumirá o papel de DCU

Mais detalhes foram revelados sobre Jeremy Allen WhiteO potencial de fundição no sargento DCU. Filme de rock

Em novembro de 2024, foi relatado que Daniel Craig provavelmente estrelará um sargento. Rock DCU filme dirigido por Luca Guadagnino. Isso teria reunido Craig e Guadagnino após o estranho de 2024.

Na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025, no entanto, O repórter de Hollywood Ele informou que Craig havia abandonado o filme. O motivo de sua partida não está claro no momento, embora a partida tenha mencionado que o fracasso de Queer nas bilheterias e durante a temporada de premiação, juntamente com os problemas de programação com sua esposa, poderia ter algo a ver com isso.

Como a Warner Bros. agora está procurando uma substituição, o artigo de Hollywood Reporter mencionou que Jeremy Allen White, do Urso, é “um nome que faz as rodadas”. Não foram fornecidos mais detalhes naquele momento.

De acordo com o de Jeff Sneider O InsneiderWhite “atualmente tem a oferta para o sargento. Roca.

No entanto, seu elenco não parece ser um tratamento feito por duas razões. Primeiro, o branco é anexado ao Star em uma série Netflix intitulada Variações do Enigma. Esse projeto foi anunciado em janeiro de 2025 e atualmente não está claro quando a janela de produção está. Uma das fontes de Sneider disse que as variações de enigma “estão no desenvolvimento inicial e é improvável que se entregue ao caminho do sargento”, enquanto outro disse que “eu planejava passar por seu verão atirando” a série.

Em segundo lugar, segundo relatos, White está “pedindo muito dinheiro” para estrelar o sargento. Rock, que pretende ser um “filme de julgamento intermediário que não deveria ser uma sessão terrivelmente longa”. A quantidade de branco está perguntando não está clara no momento.

O script para o sargento. O filme de rock foi escrito por Justin Kuritzkes, que também escreveu desafiantes e queer. Não há outras informações de fundição ou enredo disponíveis neste momento.

Originalmente informado por Brandon Schreur em Super -herói.