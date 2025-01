SASTRA distribui cestas de presentes Pongal

Um total de 6.000 famílias em 10 aldeias dos distritos de Thanjavur, Tiruchi e Mayiladuthurai receberam cestas de presentes Pongal da Academia de Artes, Ciência, Tecnologia e Pesquisa de Shanmugha (SASTRA), considerada uma universidade, por ocasião de Pongal.

De acordo com um comunicado da SASTRA, as cestas, cada uma contendo cinco kg de arroz cru e um kg de dhal e açúcar mascavo, foram distribuídas pelo chanceler R. Sethuraman em Thirumalaisamudram, Monnaiyampatti, Kuruvadipatti, Nattani e Vallampudur da colônia do distrito de Thanjavur, Narikuravas, em Devarayaneri de Tiruchi. distrito, aldeias Kottaiyur, Nemmeli e Katchukattu em Kumbakonam taluk e Semangalam de Mayiladuthrai.

Os voluntários da equipe da SASTRA ajudaram na distribuição das cestas de presentes, acrescentou o comunicado.