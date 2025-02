Satisfação com a educação pública em baixo registro: Gallup

Uma pesquisa da Gallup publicada na quarta -feira descobriu que a satisfação com a educação pública está em um registro mínimo, uma vez que os olhos do governo Trump fecham o Departamento de Educação.

O clima anual da pesquisa do país constatou que 24 % estão satisfeitos com a educação pública, enquanto 73 % estão insatisfeitos, o mais baixo desde o início da pesquisa em 2001.

Apenas 16 % dos republicanos estão algo ou muito satisfeito com a educação pública, em comparação com 30 % dos democratas.

Os resultados ocorrem no meio de uma luta sobre como a educação pública será vista no futuro, dadas as prioridades do governo Trump.

É provável que o presidente tome medidas executivas no futuro para enfraquecer o Departamento de Educação, com o objetivo de um dia eliminá -lo completamente.

“Estamos na 40ª posição de 40 escolas, certo? Somos classificados número um em custo por aluno, por isso gastamos mais para um aluno do que qualquer outro país do mundo, e somos classificados na parte inferior da lista. Somos classificados muito mal. E o que eu quero fazer é permitir que os estados gerenciem escolas ”, afirmou Trump no Salão Oval na terça -feira enquanto conversava sobre o término da agência federal.

Trump também assinou uma ordem executiva que ordenou que o governo federal priorizasse e ajudasse os estados a usar fundos federais para ajudar os programas de escolha da escola.

