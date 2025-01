‘Saudação’ de Elon Musk causa polêmica na posse de Trump

Elon Musk enfrenta reação após gesto que fez ao presidente Donald Trump A manifestação pós-inauguração atraiu comparações com uma saudação nazista. A controvérsia surgiu após o discurso de Musk na Capitol One Arena, em Washington, DC, onde agradeceu aos seus apoiantes pelo seu papel na reeleição de Trump.

Aqui está o que aconteceu, como diferentes grupos reagiram e as implicações mais amplas.

O gesto de Elon Musk se torna viral

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, gerou polêmica generalizada com um gesto semelhante a uma saudação em um comício após a posse do presidente Donald Trump.

Ao falar na Capitol One Arena em Washington DC, Musk colocou a mão no peito antes de estender o braço para fora com a palma aberta. O gesto, repetido enquanto ele se dirigia ao público atrás do pódio, atraiu comparações com uma saudação nazista ou romana, gerando debate nas plataformas de mídia social.

Historiadores e observadores ofereceram diferentes interpretações. Claire Aubin, historiadora especializada em nazismo nos Estados Unidos, descreveu a moção como uma saudação de “sieg heil” (via O australiano). Outro historiador, Aaron Astor, rejeitou a comparação e atribuiu o gesto à estranheza social de Musk, referenciando seu diagnóstico da síndrome de Asperger em 2021. A Liga Anti-Difamação (ADL) fixo a medida parecia “estranha, mas não uma saudação nazista”.

O incidente rapidamente ganhou força online, com políticos e meios de comunicação comentando o evento. A deputada Alexandria Ocasio-Cortez criticou a defesa da ADL e afirmou que a saudação foi intencional. Em contraste, alguns participantes do comício e apoiantes de Musk rejeitaram a controvérsia, considerando a moção como inadvertida ou sarcástica. Musk respondeu às críticas sobre X, indicando“O ataque “todo mundo é Hitler” é muito cansativo.”

O aumento do escrutínio surgiu devido às contribuições financeiras de Musk para a campanha de Trump e às suas recentes declarações de apoio aos partidos políticos de extrema direita na Europa. Os relatórios indicaram que figuras da extrema direita nos Estados Unidos elogiaram o gesto. Musk não comentou diretamente a interpretação do gesto, mas agradeceu à ADL pelo apoio ao X.

O debate sobre as ações de Musk sublinha as tensões atuais em torno do simbolismo e do discurso político em ambientes altamente polarizados. O incidente destaca as implicações mais amplas dos gestos e da retórica das figuras públicas no cenário atual global e impulsionado pelas redes sociais.