Saudação do cirurgião laparoscópico – o hindu

Em um evento de felicitações para o cirurgião laparoscópico e fundador de Hospitais Gem, C. Palanivelu, que publicou recentemente sua autobiografia, amigos e colegas viveram em sua humilde origem e sua determinação de estudar.

O Dr. Palanivelu disse que a decisão de escrever a história de sua vida nasceu do desejo de permitir que as pessoas aprendam com sua experiência. Em vários períodos de sua vida, várias pessoas o ajudaram. Um professor de uma escola primária saiu do caminho e o ajudou. Quando parecia que sua educação terminaria após o ensino fundamental, outro professor interveio.

O orador Tamil e vice -presidente sênior do Citi Bank Bharathi Bhaskar o descreveram como pioneiro. Sua autobiografia, Vísceras (em inglês) traduzido como Ethuvum Indri (Em Tamil) Ele é inapropriado, disse ele, acrescentando: “Não temos o direito de dizer que não posso fazê -lo. O livro será um guia para os alunos.

Autor e editor THA. Stalin Gunasekaran disse que todos os professores devem ler o livro que destaca alunos, cópias e professores. O cirurgião laparoscópico T. Lakshmikanth, que trabalhou com o Dr. Palanivelu por 7 anos, disse que o médico fez o parceiro sutrando uma mistura de arte e ciência.

O ENT, Mohan Kameshwaran, disse que o Dr. Palanivelu era seu parceiro no St. Joseph College. “Eu tenho um respeito extraordinário por ele. Eu sou de uma família privilegiada, foi uma vida de luta ”, lembrou. Durante seu tempo praticando no Reino Unido, ele lembrou a outros médicos que haviam falado muito bem sobre o Dr. Palanivelu, mas não haviam feito a conexão naquele momento. A grandeza do Dr. Palanivelu foi que ele inovou para tratar os pobres.

O diretor executivo do Hospital Gem, S. Asokan, descreveu o Dr. Palanivelu como “um homem feito para si mesmo, que cresceu por ser um trabalhador infantil para se tornar um famoso cirurgião gastrointestinal.