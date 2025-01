Saudação nazista de Elon Musk: Musk surpreende com um gesto de saudação no comício de Trump

O CEO da SpaceX, Elon Musk, gesticula durante um comício no dia da posse do segundo mandato presidencial do presidente dos EUA, Donald Trump, dentro da Capital One, em Washington, Estados Unidos, em 20 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

O bilionário Elon Musk gerou polêmica nesta segunda-feira (20 de janeiro de 2025) após fazer um gesto em um evento que celebrava a posse do presidente dos EUA, Donald Trump, que alguns descreveram como um movimento “nazista” ou “fascista”.

O chefe da X, SpaceX e Tesla apareceu no palco da Capital One Arena, em Washington, onde apoiadores do presidente recém-empossado se reuniram para um comício.

Agradecendo à multidão por devolver o republicano de 78 anos à Casa Branca, Musk bateu no lado esquerdo do peito com a mão direita e depois estendeu o braço com a palma aberta, repetindo o gesto para a multidão sentada atrás dele.

A saudação nazista de Musk

Claire Aubin, historiadora especializada em nazismo nos Estados Unidos, concordou que o gesto de Musk foi um “sieg heil” ou saudação nazista.

“Minha opinião profissional é que você está bem, você deveria acreditar no que vê”, postou Aubin no X, alinhando-se com aqueles que consideraram o gesto uma referência aberta aos nazistas.

Ruth Ben-Ghiat, historiadora do fascismo, também considerou o gesto “uma saudação nazista… e também muito beligerante”, disse ela em X.

Os membros do Partido Democrata também responderam rapidamente com alarme.

O congressista Jimmy Gómez reagiu ao momento postando no X: “Bem, isso não demorou muito”.

Musk, que já publicou uma dezena de vezes na sua rede social X desde que fez o gesto, não reagiu de imediato à crescente polémica.

Um participante da manifestação disse AFP Ele achou que Musk estava fazendo o gesto como uma piada.

“Ele tem muito humor e usa muito sarcasmo. Então, quando ele fez isso no palco, não acho que ele quis dizer isso”, disse Brandon Galambos, pastor e técnico de tecnologia de 29 anos.

Reportagens das revistas Wired e Rolling Stone disseram que figuras da extrema direita nos Estados Unidos estavam comemorando a medida, incluindo o escritor Evan Kilgore, que chamou a saudação de “incrível”.

O apoio de Musk aos partidos de direita

Musk também fez várias declarações nas últimas semanas em apoio ao partido alemão de extrema direita AfD e ao partido britânico anti-imigração Reform UK.

A Liga Antidifamação (ADL), organização fundada para combater o antissemitismo que já criticou Musk no passado, desta vez defendeu suas ações.

“Parece que Elon Musk fez um gesto estranho num momento de entusiasmo, não numa saudação nazi”, afirmou a organização num comunicado publicado no X.

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez criticou a reação da ADL, dizendo no X: “Para ser claro, você está defendendo uma saudação de Heil Hitler que foi realizada e repetida para dar ênfase e clareza”.

Outro historiador, Aaron Astor, também rejeitou as acusações de Musk de emulação nazista.

“Critiquei muitas vezes Elon Musk por permitir que neonazistas contaminassem esta plataforma”, escreveu ele no X, acrescentando: “Mas este gesto não é uma saudação nazista”.

“Esta é a saudação de um homem autista socialmente estranho para a multidão e dizendo ‘meu coração está com vocês’”.

Em 2021, Musk anunciou que havia sido diagnosticado com síndrome de Asperger, uma forma de autismo.