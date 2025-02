Sby no Kim Gathering: Devemos ser leais a Pabowo, eu não sou ambíguo

Yakarta, vivo – O sexto presidente da República da Indonésia Susilo Bambang Yudyohono entregou uma série de mensagens na reunião de liderança de partidos políticos na Coalizão Desenvolvida da Indonésia (KIM). Sby lembrou que ninguém era ambíguo pelo presidente Pabowo Subianto.

“Nosso líder Sr. Pabowo, devemos nos juntar a nossos corações, estamos prontos, cheios de lealdade aos nossos líderes, não seremos ambíguos, um coração. Para nossos líderes, para o governo”, disse Sby em sua declaração na sexta -feira, 14 de fevereiro de 2025.

 Reunião da Coalizão da Indonésia

Além disso, o SBY transmitiu sua segunda mensagem, a saber, para ser capaz de suceder o governo de Pabowo nos próximos cinco anos, espera -se que seja 10 anos nos próximos 10 anos.

“Com os prioritos, a agenda ocorrerá nos próximos cinco anos, Inshaallah nos próximos 10 anos”, disse ele.

Sby também sugeriu que todas as partes pudessem fazer todo o possível e ajudar o sucesso do governo. Todas as partes devem fornecer soluções para todos os problemas existentes.

“Vamos fazer tudo por ele (pabowo), vamos fazer todo o possível, fazemos o melhor que todos os problemas sempre terão desafios, mas acreditam que cada problema será uma solução, portanto, devemos fazer parte da solução, eles não são parte do problema “, disse ele.

No final de sua mensagem, Sby também orou por Pabowo e otimista de que a Indonésia seria melhor no futuro.

“Parabéns ao Serviço Sr. Pabowo, usando todos nós, se envolva em todos eles, nos próximos cinco anos, qualquer que seja, será melhor do que agora”, acrescentou.