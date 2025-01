SC mantém avisos de GST no valor de mais de 1 lakh crore contra empresas de jogos online por fraude fiscal

A Suprema Corte na sexta-feira (10 de janeiro de 2025) suspendeu avisos emitidos pelas autoridades do GST no valor de mais de ₹ 1 lakh crore para empresas de jogos online e cassinos por suposta evasão fiscal.

Uma bancada composta pelos juízes JB Pardiwala e R. Mahadevan disse que os assuntos exigiam audiência e que todos os processos contra as empresas de jogos deveriam permanecer suspensos enquanto isso.

O procurador-geral adicional N. Venkataraman, representando o departamento GST, disse que alguns avisos de exposição terminariam em fevereiro.

A matéria foi publicada no dia 18 de março.

Em outubro de 2023, as autoridades do GST emitiram avisos de justificativa para empresas de jogos online por evasão fiscal.

O governo alterou a lei GST, tornando obrigatório o registro de empresas estrangeiras de jogos online na Índia a partir de 1º de outubro de 2023.

Em agosto de 2023, o conselho do GST esclareceu que seriam cobrados 28% do GST sobre o valor total das apostas feitas em plataformas de jogos online.

As empresas de jogos moveram vários tribunais superiores contra essas exigências do GST, contestando as reivindicações das autoridades fiscais.

No ano passado, o tribunal superior aceitou um apelo do Centro e transferiu os fundamentos, contestando a imposição de 28% de GST às empresas de jogos eletrónicos, para si próprio de nove tribunais superiores para um pronunciamento oficial.

Muitas empresas de jogos online, como Games 24×7, Head Digital Works e Fantasy Sports Federation of India, moveram o tribunal superior contestando a imposição do GST.

O tribunal superior suspendeu o veredicto do Tribunal Superior de Karnataka anulando o aviso de intimação do GST no valor de Rs 21.000 milhões emitido para uma empresa de jogos online.