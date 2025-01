SC nomeará observador independente para as eleições para o prefeito de Chandigarh

Na segunda -feira (27 de janeiro de 2025), o Supremo Tribunal disse que nomearia um observador independente para as eleições para o prefeito de Chandigarh que ocorrerá em 30 de janeiro.

Um tribunal formado pelos juízes Surya Kant e N. Kotiswar Singh aprovou a ordem sem nomear o observador e disse que todo o processo eleitoral deveria ser realizado em sua presença e filmado em vídeo.

Ele disse que o governo Chandigarh pagaria taxas ao observador independente.

O advogado geral do Punjab, Gurminder Singh, que apareceu em nome do atual prefeito, Kuldeep Kumar, sugeriu que um juiz aposentado do Tribunal Superior como observador independente pudesse ser nomeado.

O procurador -geral Tushar Mehta, em nome do governo Chandigarh, disse que não teve nenhum problema com a nomeação de um observador independente, mas que ele não deve se tornar um precedente para que todas as empresas municipais comecem a se aproximar do Tribunal Superior.

O tribunal disse que estava preocupado apenas com a equidade e a transparência do processo ao registrar as apresentações e aprovou a ordem sem nomear o observador, que, disse ele, seria nomeado mais tarde.

O prefeito de Chandigarh, Kuldeep Kumar, da AAP, apresentou uma solicitação solicitando “levantar a mão” em vez de “voto secreto” para garantir o patrimônio no processo eleitoral.

No entanto, o tribunal rejeitou o pedido e disse que não interferiria na opinião do Tribunal Superior sobre esse assunto.

Em 24 de janeiro, o Tribunal Superior considerou a nomeação de um observador para garantir as eleições de prefeitos “livres e justos”, enquanto indica que um juiz se aposentou do Tribunal Superior pode ser nomeado para garantir o patrimônio líquido.