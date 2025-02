SC ouvirá em 3 de fevereiro para reivindicar um uso indevido de leis centradas nas mulheres

A Suprema Corte está programada para ouvir na segunda -feira (3 de fevereiro de 2025) uma disputa de interesse público, ou PIL, que alega um uso indevido de leis centradas nas mulheres.

O PIL nomeia leis como a lei da proibição de dote, a lei da proteção das mulheres de violência doméstica e o fornecimento de crueldade com as mulheres no Código Penal da Índia para questionar sua validade.

O apelo está programado para ser ouvido por um banco de juízes BR Gavai e K. Vinod Chandran.

A súplica apresentada pelo rupshi Singh perticular destaca a malícia na lei, a irracionalidade contida nas disposições contestadas e na falta de aparência da lei nas disposições.

O peticionário está buscando proteção dos homens contra as atrocidades cometidas por mulheres que apresentam queixas falsas, abusando das leis que estavam destinadas a protegê -las de danos.

O PIL diz que a lei de proibição de dote, 1961, é discriminatória pela religião e agredia ainda mais as disposições da proteção das mulheres da lei de violência doméstica, 2005 como mulheres centralizadas e discriminatórias contra homens.