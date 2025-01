Scalise cita iniciativas da DEI na aplicação da lei ao discutir o ataque em Nova Orleans

O líder da maioria na Câmara, deputado Steve Scalise (R-La.), Citou iniciativas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) que, segundo ele, confundiram o foco dos policiais contratados para manter o país seguro enquanto discutiam a causa do ataque de quarta-feira. em Nova Orleans.

“Algumas dessas agências se envolveram muito no movimento DEI. Você sabe, chame de acordado, chame do que quiser”, disse Scalise durante uma entrevista na quinta-feira com Rádio WWL.

“Mas onde o seu foco principal é a diversidade e a inclusão, e não a segurança. E são duas coisas muito diferentes. E temos que voltar a essa missão central.”

Suas preocupações surgiram em meio a um forte escrutínio por parte dos defensores anti-DEI, incluindo Robby Starbuck, que criticado líderes locais e o Federal Bureau of Investigation (FBI) em Nova Orleans por hospedar Eventos de recrutamento DEI.

A cruzada contra práticas e políticas de contratação inclusivas está a ser promovida pelos novos legisladores republicanos que afirmam que o esforço está a enfraquecer a força das agências de defesa federais.

“E isso também tem acontecido no DOD (Departamento de Defesa). E apontamos isso no DOD. Nós apontamos isso em Homeland. Nós apontamos isso ao FBI”, disse Scalise ao apresentador Tommy Tucker durante a entrevista de quinta-feira.

“E então, pelo menos, vamos fazer com que essas agências voltem a se concentrar em manter os americanos seguros, ponto final.”

Pete Hegseth, nomeado pelo presidente eleito Trump para servir como Secretário de Defesa, expressou fortemente preocupação com as práticas “despertadas” e prometeu expurgar os proponentes das iniciativas DEI.

“Bem, em primeiro lugar, você tem que demitir, você sabe, você tem que demitir o presidente do Estado-Maior Conjunto”, disse Hegseth no podcast “Shawn Ryan Show” na semana passada.

“Qualquer general que esteve envolvido, general, almirante, seja lá o que esteve envolvido em qualquer coisa que despertou a DEI, tem que ir embora”, acrescentou.

