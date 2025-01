Schiff chama os perdões de Trump em 6 de janeiro de “demonstração grotesca” de poder

O senador Adam Schiff (D-Califórnia) criticou duramente o presidente Trump por conceder um perdão geral a quase todos os acusados ​​​​em conexão com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

Schiff, um ex-membro do comitê seleto da Câmara que investiga o ataque ao Capitólio, chamou a medida de uma “demonstração grotesca” de poder em uma entrevista no programa “Inside with Jen Psaki” da MSNBC.

“É obsceno. É uma demonstração grotesca do seu novo poder como presidente perdoar estas 15 ou 1.600 pessoas, que imagino incluir pessoas que cometeram ataques violentos contra as autoridades.

“É realmente uma forma terrível de começar, mas não é uma forma surpreendente de iniciar a nova administração”, acrescentou.

Trump disse brevemente na noite de segunda-feira que concedeu aproximadamente 1.500 “perdões totais, completos e incondicionais” aos manifestantes acusados ​​​​em conexão com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio. Houve um total de 1.583 réus acusados.

“O que eles fizeram a estas pessoas é ultrajante”, disse Trump ao assinar várias ordens do Salão Oval.

Trump também comutou o tempo de cumprimento das sentenças de membros dos Proud Boys e Oath Keepers acusados ​​de conspirar para impedir à força a transferência pacífica de poder em 2020. No entanto, o ex-presidente nacional dos Proud Boys, Enrique Tarrio, que cumpre pena de 22 anos de prisão , a mais longa imposta em conexão com o ataque, recebeu perdão.

Sobre o perdão de Tarrio, disse Schiff, é “bastante apropriado, infelizmente, que entre seus primeiros atos no cargo esteja conceder perdão a um líder nacionalista branco como esse”.

“Acho que perdoá-lo é um grande símbolo da posição do presidente. “Para mim, isso me lembra de sua declaração, na frente dos Proud Boys, anos antes, onde ele disse, afaste-se e aguarde, ou algo parecido”, disse Schiff, parafraseando Trump.

“Bem, aparentemente ele os protegeu, afinal”, acrescentou Schiff.

O deputado Jamie Raskin (D-Md.), Outro membro do ex-comitê de 6 de janeiro da Câmara, disse à CNN na segunda-feira que a nova administração Trump tem “muito que explicar” sobre o perdão concedido aos réus em 6 de janeiro. .

“Por que eles estavam sendo perdoados? Essa é a minha pergunta”, Raskin perguntou à âncora da CNN, Kaitlan Collins.

“Em outras palavras, eles eram inocentes? Ninguém afirma isso. Eles foram negados o devido processo? Ninguém afirma isso. Então, serão reformados e reabilitados e já não são uma ameaça à democracia, nem uma ameaça à sociedade? Ou estariam a ser perdoados simplesmente porque eram o soldado político disposto a apoiar Donald Trump quando ele incitou uma insurreição contra o governo? ele acrescentou.

Os indultos abriram caminho para que potencialmente centenas dos seus apoiantes fossem libertados da prisão nos próximos dias, alguns dos quais foram condenados a anos de prisão por atacarem violentamente as autoridades naquele dia.

Eles ocorreram poucas horas depois que o ex-presidente Biden, no momento final de sua presidência, emitiu indultos preventivos para membros do comitê seleto da Câmara e funcionários em 6 de janeiro, incluindo Schiff e Raskin.

