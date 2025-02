Schiff pergunta à isenção federal de contratações federais

O senador Adam Schiff (D-Califórnia) pediu na sexta-feira ao Escritório de Administração e Orçamento (WBO) e ao Departamento de Agricultura (USDA) para isentar os bombeiros sazonais federais do congelamento federal da contratação do presidente Trump.

Em uma carta a ambos os departamentos, ele apontou que o movimento estagnou a incorporação de milhares de bombeiros sazonais.

“Esta manhã, recebi um aviso de que o congelamento da contratação federal estagnou a incorporação de milhares de bombeiros sazonais”, escreveu Schiff em sua carta ao OMB e ao USDA.

“O memorando emitido em 20 de janeiro estabelece que não se aplica a cargos relacionados à segurança pública, mas esse atraso de incorporação é diretamente contrário a essa afirmação”, continuou ele.

Schiff acrescentou que seus constituintes e comunidades “confiam no árduo trabalho e sacrifício de nossos mais de 15.000 bombeiros federais do federal federal todos os anos”.

O senador disse que estava “alarmado” de que os bombeiros federais não estão isentos de contratar congelamento.

“À luz disso, solicito informações de suas agências que expliquem por que o congelamento da contratação federal se estendeu à contratação de bombeiros federais de florestas sazonais”, disse ele.

Schiff também solicitou informações sobre como o congelamento afeta os candidatos a posições federais de combate a incêndio, a contagem de demissões voluntárias e a participação do bilionário tecnológico Elon Musk e do departamento de eficiência do governo no recrutamento, treinamento ou preparação de bombeiros federais de Wildland.

No mês passado, o congelamento federal do governo Trump interrompeu a incorporação de milhares de bombeiros federais sazonais.

NBC relatado Que alguns desses bombeiros eram de agências chamadas para ajudar a combater incêndios catastróficos na área de Los Angeles, o que poderia levar a uma escassez de bombeiros antes da próxima temporada de incêndios.

Um funcionário do escritório da Administração de Terras disse à NBC que, embora a ordem executiva de Trump de 20 de janeiro diga que o congelamento não se aplica a posições de “segurança pública”, os bombeiros federais não estão isentos.

