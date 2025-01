Schlein na exposição ANSA: “Celebre o aniversário do mundo”

“Feliz aniversário para a ANSA nesses anos 80. Não é alguém que comemora um aniversário que parece ser um aniversário para o mundo, porque esta exposição conta 80 anos de história, não apenas a história da Europa, italiana, mas nos lembra o quão importante é e que responsabilidade ter aqueles que têm Uma história deve contar, deve descrevê -la em detalhes e passar nas gerações subseqüentes ”.

O ministro do Partido Democrata disse, Elly Schlein, visitando a exposição fotográfica estabelecida pela ANSA em Roma, Maxxi, por 80 anos de agências.

Schlein, acompanhado pelo diretor da ANSA Luigi Cony, revisou as fotos selecionadas para a exposição. “Gosto dessa ampla visão que mantém a política unida, grandes eventos do mundo, tragédia, guerras, terremotos, mas também cultura, música, esporte – acrescentou Schlein -” A abordagem com a qual esta exposição foi construída.

Na hipotética exposição futura por 160 anos, espero ver menos fotos de conflitos, guerras, injustiça, porque infelizmente existem muitos na Itália e na Europa. A tarefa daqueles que nas instituições fazem uma política para tentar construir um futuro melhor, fornecer mais perspectivas de trabalho, especialmente novas gerações.

