Schlein: “Nordio fala como um defensor da tortura”. Conte: Meloni foge

Aplausos na classe dos bancos mais para o ministro Carlo Nordio durante Almasri, enquanto o ministro que desafiou Angelo Bonelli respondeu à oposição: “O tribunal o rejeitará. Cartas, você não sabe do que está falando. “Naquele momento, o presidente Lorenzo Fontana interveio:” Os colegas não se voltam para o ministro, porque não é um debate.

Schlein: “Ele fala como um campeão de torturel”



“É um dia triste para a democracia, Nordio e a instalação na sala de aula para cobrir os ombros do primeiro -ministro. Hoje, no entanto, Giorgia Meloni tinha que estar nesta classe, que em vez de respeito pela sala de aula e pelo país ”. O ministro do Partido Democrata, Elly Schlein, disse isso no debate sobre a comunicação dos ministros Nordio e plantou.

“Meloni se acostumou à nossa inconsistência, mas aqui está a segurança nacional. Ela não estava falando sobre o ministro, mas como campeão do torturador, as perguntas que você teria que responder são muito simples: porque Nordio, que não foi informado, pois a prisão não respondeu aos pedidos do promotor geral?

“Ela não falou como ministra, mas como defensora da tortura”, disse o secretário do Partido Democrata, referindo -se a Nordio. “O ministro deve transmitir documentos” do Tribunal Penal Internacional – ele acrescentou – “Ele nos culpa por eles não leram cartões, mas não leu a lei, o ministro Nordio e a violou diante do país”.

Conte em Nordio, você conversou com a absoluta vergonha



“Nós nos tornamos um porto francês e brinquedos rurais de criminosos. Nordio era escandaloso “, em Almasri,” ela não falou como defensora de Almari “, mas” juiz absoluto! Ela deveria ter vergonha ”. O líder do M5S Giuseppe Conte disse isso na sala da câmara depois que as informações de Almasri se voltaram para a Guardasigilli. “Mas você realmente acha que os italianos são idiotas?”

Bonelli, o governo explica por que libertou criminosos



“Este governo e Giorgia Meloni se tornaram hábeis na construção de conspiração e vitimismo e escondendo uma profunda fraqueza: eles não sabem como explicar aos italianos, por que fizeram uma vergonha, criminosos libertados, torturadores e menores violentos. Os Serviços Secretos foram permitidos Palazzo Chigi e decolaram de Roma a Turim antes da decisão dos juízes. Então Angelo Bonelli, representante da AVS e co -criação da Europa. “Meloni – continua – acusou nosso grupo parlamentar de ser cúmplice de comerciantes de pessoas. Agora, os italianos e a opinião pública internacional sabem que os cúmplices das pessoas são Giorgia Meloni e seu governo que libertaram criminosos. Exame do direito penal na universidade, porque a lei n.

Nordio, saltos lógicos incompreensíveis em crimes Almasri



Há um salto lógico incompreensível na documentação da CPI “cerca de sessenta parágrafos nos quais há toda uma sequência de crimes terríveis acusados ​​de captura. As conclusões do mandado de prisão diferiram da parte motivacional e comparadas às conclusões ”. Assim, o Ministro da Justiça, Carlo Nordio, em suas informações na Câmara no caso de Almasri. “Você leu Bonelli Cards?”

