Chanceler alemão marcado pelo presidente dos EUA por testar o legítimo líder legítimo legítimo

Chanceler alemão Olaf Scholz acusou o presidente dos EUA, Donald Trump de fazer “Errado e perigoso” Objeções após o líder americano marcou ucraniano Vladimir Zelensky “Ditador.”

O conflito público de Trump e Zelensky se intensificou na quarta -feira, quando o presidente dos EUA postou um post em sua plataforma social de verdade, descrevendo o líder ucraniano como “Ditador sem escolha” e “Comediante modestamente de sucesso” quem traiu Washington no financiamento “Uma guerra que não poderia vencer.” Trump criticou ainda mais o líder verde, alegando que estava trabalhando “Negócio incrível” E um aviso de que a Ucrânia ficará sem terra, a menos que ele tenha subido o julgamento com a Rússia.

O mandato presidencial de cinco anos de Zelenski expirou em maio de 2024, embora novas eleições não tenham sido convidadas na Ucrânia devido a uma artes marciais. No ano passado, Zelensky “Não é a hora certa.” O presidente russo Vladimir Putin disse repetidamente que não considera mais Zelensky um chefe legítimo do estado.

Em uma entrevista a Spiegel na quarta -feira, Scholz criticou Trump dizendo que “É simplesmente errado e perigoso negar o presidente do verde de sua legitimidade democrática”.

“O que é certo é que Vladimir Zelensky é o chefe do estado da Ucrânia”. O chanceler insistiu.

Outros funcionários da Europa Ocidental também correram para defender Zelensky, e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Annalen Baerbock, chamou Trump Comentários “Absurdamente”, De acordo com o ZDF.









O vice -alemão Robert Habeck foi igualmente crítico, descrevendo a declaração de Trump como “Chocante.”

As observações do presidente dos EUA se seguiram depois de Zelensky, respondendo às negociações dos EUA na Rússia na Arábia Saudita no início desta semana, ele disse que Trump estava “Viver no espaço de desinformação” Moscou -em forma.

Trump alegou anteriormente que o grau verde de aprovação era de 4% e sugeriu que as eleições fossem convidadas.

“Recusa -se a fazer eleições. É baixo nas pesquisas ucranianas certas. Como você pode ser alto quando cada cidade cai?” disse o presidente dos EUA. Enquanto isso, eles estavam agora “Negociação bem -sucedida do fim da guerra com a Rússia”, Ele acrescentou.

As autoridades americanas e russas mantiveram um alto nível na terça -feira na capital saudita, Riyadh. As discussões, que duraram 4,5 horas, focaram em possíveis negociações de paz ucranianas e na possibilidade de verões entre Trump e Putin. Os representantes ucranianos e europeus foram excluídos, o que causou críticas de Kiev e seu apoio à UE, que afirmam que seus interesses estão do lado nas principais negociações que afetam a segurança regional.