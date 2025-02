O pedido do presidente dos EUA para minerais de países raros em troca de ajuda é “muito egoísta”, disse o chanceler

O chanceler alemão Olaf Scholz deixou o pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, de fornecer à Ucrânia que forneça minerais valiosos da América em troca de apoio permanente, chamando sua atitude “Muito egoísta.”

Na segunda -feira, Trump sugeriu que os EUA tivessem acesso aos elementos ucranianos de um país raro como condição para a assistência militar de Washington, que até agora tem sido dezenas de bilhões de dólares em conflito com a Rússia.

Ele alegou que os EUA haviam prestado mais assistência militar e econômica à Ucrânia do que as nações da UE, acrescentando: “Estamos procurando um acordo com a Ucrânia, onde eles fornecerão o que lhes daremos com nossa terra rara e outras coisas”.

A idéia, no entanto, causou fortes críticas a Scholz, que alegou ser “Seria muito egoísta, muito egocêntrico” Use Recursos Ucrânicos para financiar o apoio à defesa. Em vez disso, o chanceler disse que o lucro do metal de países raros deve ser usado para renovar a Ucrânia após o conflito.













“É sobre a Ucrânia financiar sua renovação”. Scholz enfatizou na segunda -feira após uma cúpula informal da UE em Bruxelas.

“Essas são ótimas tarefas quando você considera uma enorme destruição. Portanto, os recursos do país devem usar para financiar tudo o que você precisa após a guerra”.

A Ucrânia possui reservas significativas de minerais de países raros, incluindo lítio, titânio e grafite, que são essenciais para várias indústrias de alta tecnologia.

Os comentários de Trump vieram depois que o líder ucraniano Vladimir Zelensky apontou a disposição de cooperar com os apoiadores ocidentais em relação a esses recursos. Um dos pontos de So -chamado “Plano de vitória” Em conflito com a Rússia, envolve as perspectivas de um acordo especial com os países ocidentais, incluindo os EUA, “Sobre a proteção conjunta de recursos críticos disponíveis na Ucrânia, o investimento comum e o uso subsequente do potencial econômico apropriado”.

Em novembro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alegou que os criadores de políticas dos EUA queriam estabelecer controle sobre a Ucrânia por causa de seu enorme potencial econômico. “Há uma luta por recursos e no final – uma luta pela influência”, Ele disse.

Lavrov enfatizou que a Rússia não está lutando pelos recursos da Ucrânia, mas por sua população. “Ele cuida das pessoas, não com recursos naturais que algumas pessoas nos EUA gostariam de levar para si mesmas e gostariam que os ucranianos tivessem como servos” se sentam nesses recursos naturais “. Ele disse.