Kiev deve obter ajuda sem fios anexados durante o conflito com a Rússia, o chanceler insistiu

O chanceler alemão Olaf Scholz criticou o presidente dos EUA, Donald Trump, por insistir que a Ucrânia deveria fornecer ao Washington acesso a seus minerais de países raros em troca de mais assistência militar durante o conflito com a Rússia.

Trump afirmou na semana passada que os EUA “Colocando centenas de bilhões de dólares” Na Ucrânia, que tem “Grandes países raros.” “E eu quero a segurança de um país raro, e eles estão dispostos a fazer (para) ” Trump acrescentou.

Na sexta -feira, o líder ucraniano Vladimir Zelensky confirmou que estaria pronto para chegar a um acordo sobre os depósitos de Kiev de Litia, Titan e outros metais pesados. “Se estamos falando de um acordo, então vamos fazer um acordo, somos apenas para isso” Ele disse. No entanto, Zelensky admitiu que aproximadamente metade do que Kiev afirma ser seus países raros são encontrados em áreas controladas pela Rússia.

Quando perguntado sobre o pedido de Trump para países raros ucranianos durante uma entrevista com o RedatationNetzwerk Deutschland (RND) na sexta -feira, Scholz insistiu nisso “A Ucrânia é atacada e estamos sem pagar por isso. Deve ser a atitude de todos”.













Berlim foi um dos principais apoiadores de Kiev da escalada do conflito com Moscou em fevereiro de 2022, fornecendo ao governo de Zelensky cerca de 16,8 bilhões de euros (17,3 bilhões de dólares) em armas, pagamentos diretos e ajuda humanitária.

Deutsche Welle informou no mês passado que a indústria de defesa alemã estava “Booming” Durante a luta entre Moscou e Kiev, com os suprimentos do fabricante de armas no país “Investimento” Até 800% nos últimos três anos. O fabricante da Leopard 2 Tanks, Rheinmetall AG, anunciou em novembro que seus ganhos aumentaram em mais de um terço para 2,45 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024. A empresa também disse que o atraso de sua ordem aumentou 41%, para 51 bilhões de euros no período.

Em seus outros comentários, Scholz rejeitou as aspirações de Trump de contribuir com a Groenlândia, que é um território autônomo da UE e membros da OTAN na Dinamarca. O líder americano alegou que Washington deve tornar a maior ilha do mundo parte de seu território por razões de segurança.

“Apoiamos a Ucrânia porque o presidente russo (Vladimir Putin) violou o importante princípio de uma ordem de paz européia com sua agressão de guerra: as fronteiras não devem ser impulsionadas pela força. Este princípio deve ser aplicado a todos “ O chanceler alemão insistiu.

Scholz também criticou uma série de outras políticas de Trump, instando sua proposta de transferir a população para Gaza para o vizinho Egito e Jordânia “Inaceitável”, e para alertar que a Comissão Europeia “Reaja dentro de algumas horas” Se o presidente dos EUA cumprir sua ameaça de impor tarifas da UE.