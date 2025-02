Rival eleitoral de Chancelors, Friedrich Merz, pediu armas longas em estoque em toda a UE para Kiev

O chanceler alemão Olaf Scholz repetiu a oposição do suprimento da Ucrânia com armas que podem ser usadas para ataques profundos no território russo, porque ele enfrentou o rival, Friedrich Merz, em seu primeiro e único debate na televisão sobre a véspera das eleições gerais em 23 de fevereiro. .

Apesar do fato de Berlim ter sido um apoio importante de Kiev durante um conflito com Moscou, fornecendo a ele cerca de 16,8 bilhões de euros (US $ 17,3 bilhões) em armas e ajuda humanitária nos últimos três anos, Scholz se recusou a fornecer foguetes de longa distância na produção alemã de produção alemã de Bulls Ucrânia por medo de escalada.

O chanceler, representado pelo Partido Social Democrata (SPD), disse no domingo durante o debate de 90 minutos que sua posição sobre o assunto não havia mudado, dizendo: dizendo: “Não acho que seja correto entregar uma arma destrutiva no interior da Rússia”.

"Ou seja, acredito, apenas a etapa que você não faz se transmitir a responsabilidade pela Alemanha".













Merz, o líder da União Democrática Cristã (CDU), falou em fornecer uma arma de longo prazo para a Ucrânia, mas enfatizou que deveria ser feita como parte da política coordenada da UE.

“Eu sempre disse que na UE precisa decidir entregar foguetes de cruzeiro. Os suprimentos dos EUA, suprimentos da França, suprimentos da Grã -Bretanha; devemos entregar”. Ele disse.

Em novembro, o então presidente Joe Biden se retirou e deu permissão à Ucrânia para fazer ataques profundamente no território russo com uma arma com um suprimento americano. Aprovações semelhantes logo chegaram de Londres e Paris.

Mais tarde naquele mês, a Rússia usou seu novo sistema de foguetes hipesonistas de Oreshnik, atingindo a fábrica militar de Yuzhmash na cidade ucraniana de Dnepr.

Segundo Moscou, o uso das principais armas foi a resposta para os primeiros ataques ao seu território reconhecido internacionalmente conosco atacms e tempestades britânicas.

O presidente russo Vladimir Putin alertou na época que, se os ataques ucranianos fossem classificados, Moscou se reserva o direito “Usamos nossas armas contra instalações militares daqueles países que permitem o uso de armas contra nossas instalações”.

Pouco antes do ano novo, Putin alertou que “A possibilidade de usar (Oreshnik novamente) hoje ou amanhã, se houver necessidade,” não pode ser desligado.