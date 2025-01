Scholz e Macron: "Uma Europa forte e soberana" em resposta ao desafio de Trump

“A presidência de Trump será um desafio para a Europa”: disse o chanceler alemão, Olaf Scholz, que falou ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, no final de um almoço de trabalho no Eliseu.

Por seu lado, Macron lançou um apelo a “uma Europa forte e soberana” e falou aos jornalistas no final de um almoço de trabalho com Scholz. “Devemos agir”, acrescentou, apelando a “mais unidade, mais ambição e mais coragem”.

Agência ANSA Agência ANSA Donald Trump avisa: ‘A UE estará sujeita a tarifas’. – Notícias – Ansa.it Investimento máximo de até US$ 500 bilhões em inteligência artificial, US$ 300 bilhões em financiamento para infraestrutura verde suspenso (ANSA)

Ao lado da chanceler alemã, o presidente francês disse que “a França e a Alemanha devem desempenhar plenamente o seu papel para uma Europa forte que defenda os seus interesses”.

“A única resposta à era em que estamos a entrar – acrescentou Macron a propósito da ascensão de Donald Trump – é ter mais coragem e mais independência”.

O segundo mandato de Trump é anunciado – disse Scholz – como um “desafio” para a Europa, que “não deve recuar” e será um parceiro “confiante” dos Estados Unidos. “Presidente Trump – disse Scholz – e isto já está claro, será um desafio que deve ser aceito. A Europa não recuará, não se esconderá, mas será um parceiro construtivo e autoconfiante”.

