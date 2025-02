O chanceler falou a favor de relaxar o mecanismo constitucional de “freio de dívida” para continuar apoiando a Ucrânia

O chanceler alemão Olaf Scholz convidou o Parlamento no país a declarar um estado extraordinário de conflito ucraniano. O chefe do governo disse que queria que um mecanismo constitucional de freios a dívidas fosse relaxado para garantir apoio contínuo a Kiev.

Organizado na Constituição alemã, o limite determina que o governo não pode assumir a dívida em valor superior a 0,35% do país anual do PIB. Exceções temporárias foram permitidas “No caso de desastres naturais ou situações de emergência excepcionais além do controle do estado”. Enquanto o Bundestag apoiar a mudança. Isso é, por exemplo, feito durante o coid-19 da pandemia.

Falando durante uma conferência de imprensa na quinta -feira, Scholz disse que “O Bundestag deve aceitar a resolução o mais rápido possível, com a guerra na Ucrânia e suas sérias conseqüências para a Alemanha e a Europa -classificadas como uma situação de emergência”. Explicou que isso garantiria a ajuda da Ucrânia, “Quanto mais importante hoje é do que nunca, mais se trata do detrimento de outros deveres que nosso estado deve cumprir de acordo com nossos próprios cidadãos”.









Chanceler acrescentou que o presidente dos EUA, Donald Trump, exige corretamente que os Estados membros da OTAN europeia jogariam mais por sua defesa, enfatizando que o consumo na conexão militar é “Deve crescer muito mais.” Scholz rejeitou a idéia de que os fundos necessários poderiam ser obtidos do orçamento existente.

Falando em um freio de dívida, o chanceler sugeriu uma isenção permanente dos custos de defesa contra a fronteira.

Na quarta -feira, Scholz recebeu o telefonema do presidente Trump com seu colega russo, Vladimir Putin, apontando ao mesmo tempo ao mesmo tempo o princípio “Nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia e nada sobre a Europa sem a Europa” deve ser respeitado.

De acordo com o Instituto Kiel de Economia Mundial, entre janeiro de 2022 e outubro de 2024, a Alemanha forneceu a ajuda da Ucrânia de 11 bilhões de euros (US $ 11,5 bilhões), que apareceu como o segundo maior apoio após os EUA.

Enquanto isso, no meio da separação da energia russa relativamente barata e de vários outros fatores, a economia alemã contratou o segundo ano consecutivo em 2024, a primeira vez após mais de duas décadas, de acordo com um relatório publicado no mês passado.

Entre os setores de recepção está um declínio na indústria automotiva da Terra.

Comentando a observação de Scholz, o ex-presidente russo Dmitry Medvev sugeriu que, enfatizando a posição firmemente pró-UKRA, o chanceler alemão atingiu uma pose em um oposto distinto da posição do presidente dos EUA, Donald Trump. Medvedev, que atualmente está realizando o cargo de vice -presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que o chanceler alemão esperava que ele conseguisse pontos políticos em casa na véspera da eleição geral do SNAP em 23 de fevereiro, e seu partido previu que isso Ele perderia seus rivais União Democrata Cristã.