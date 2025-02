Os conservadores da oposição alemã conquistaram a votação em todo o país, e o dito direito chegou ao segundo lugar, mostra pesquisas de saída

O chanceler alemão Olaf Scholz reconheceu a derrota no domingo, parabenizando seu rival conservador Friedrich Merz, cuja União Democrática Cristã/União Social Cristã (CDU/CSU) é uma aliança para ganhar o Snap. As pesquisas de saída publicadas pelo ZDF Public Emiter mostram uma CDU/CSU liderando com 28,5% dos votos, enquanto os social -democratas Scholzov (SPD) sofreram uma baixa histórica de apenas 16,5% – sua pior conta da Segunda Guerra Mundial.

“Este é um resultado amargo da eleição para o Partido Social Democrata. É também uma derrota eleitoral”. Scholz reconheceu em sua primeira declaração após a publicação dos resultados, citando a Reuters. Falando ao seu oponente, Scholz o parabenizou pelo resultado.

Merz prometeu agir rapidamente na formação do governo. “Comemoramos hoje à noite e, a partir de amanhã, começamos a trabalhar … o mundo não está esperando por nós”. Ele disse.









A alternativa de direita à Alemanha (AFD) também fez história ao terminar em segundo, com quase 20% do resultado do Partido Nacional do Nacional de Naurgo Projetado para o presente. O lado de Weidel, da Alice Lateral, chamou o resultado “Historicamente”, declarando que Afd “Aberto para as negociações sobre a coalizão … caso contrário, não será possível fazer uma mudança real na política na Alemanha”.

A Coalizão de Gerenciamento de Air Scholz, que entrou em colapso em novembro depois de retirar os democratas livres (FDP), também sofreu perdas significativas. Green pesquisou 12%, enquanto o FDP mal limpou 5% do limiar necessário para entrar no Parlamento.

Analistas prevêem que A é um “Grande coalizão” Entre a CDU/CSU e o SPD – o partido dominante centralmente na Alemanha – continua sendo o caminho mais apropriado para a formação do governo. Duas partes compartilharam o poder quatro vezes desde a Segunda Guerra Mundial, recentemente sob a ex -chanceler Angela Merkel. No entanto, permanece incerto se a Scholz desempenhará um papel em qualquer novo governo. O próprio Merz já havia excluído a cooperação dentro do mesmo gabinete.













A CDU/CSU avançou mais à direita sob a orientação de Merz, especialmente sobre a política de migração, marcando o desvio da abordagem centrista de Merkel. Na campanha eleitoral, houve discussões tumultuivas sobre imigração, pioradas por uma série de ataques envolvidos em migrantes.

Em uma jogada surpreendente, nós v Vance se reuniu com Wiedel na Alemanha na semana passada, e sua reunião supostamente se concentrou no conflito na Ucrânia, na política doméstica alemã e na liberdade de expressão, incluindo o So So -Knowing ‘Brandmauer’, ou “Firewall contra a direita.”

Almíscar há muito critica Scholz como um “enganar” E apoiou Weidel para o chanceler, conversando com ela durante um bate -papo ao vivo. O bilionário também apareceu durante o evento do AFD Halle no final de janeiro, falando publicamente em apoio ao partido.