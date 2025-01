Schumer atinge Trump ‘especulação inativa’ no acidente de avião da DC: ‘Basta virar o estômago’

O líder da minoria do Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) condenou as alegações do presidente Trump de que a colisão de aeronaves mortais perto do Aeroporto Nacional de Reagan foi causada pelos esforços de diversidade, equidade e inclusão (DEI).

“Ouvir é algo que os especialistas da Internet lançam conspirações, é outra que o presidente dos Estados Unidos lança especulações inativas, já que os corpos ainda se recuperam e as famílias ainda estão sendo notificadas. Ele simplesmente vira o estômago ”, disse Schumer em comunicado na quinta -feira.

“Enquanto isso, mantemos famílias e entes queridos de vítimas em nossas orações. E também estamos mantendo nossos bravos salva -vidas em nossas orações ”, acrescentou.

O presidente Trump afirmou que os controladores de tráfego aéreo eram parcialmente responsáveis ​​pelo acidente, culpando as políticas de contratação da DEI da Administração Federal de Aviação (FAA) por contribuir com o acidente.

O presidente disse que o “impulso da diversidade da FAA inclui a abordagem na contratação de pessoas com deficiências intelectuais e psiquiátricas graves. Isso é surpreendente e depois diz que a FAA diz que as pessoas com deficiências graves são o segmento mais sub -presente da força de trabalho , e eles querem entrar, e eles querem.

Ele ressaltou que “pessoas brilhantes” precisam estar nessas posições, atingindo o ex -secretário de Transportes Pete Buttigieg para políticas de LAX.

“Enquanto as famílias choram, Trump deveria estar liderando, não mentindo. Colocamos a segurança em primeiro lugar, dirigimos ligações próximas, cultivamos o controle de tráfego aéreo e tivemos zero mortes de companhias aéreas comerciais de milhões de milhões de voos em nosso relógio ”, escreveu Buttigieg em comunicado em X.

“É hora do presidente mostrar liderança real e explicar o que ele fará para impedir que isso aconteça novamente”.

Outros líderes, incluindo o ex -governador de Maryland, Martin O’Malley (D), também condenaram as declarações de Trump que o pediam até que uma investigação completa seja concluída antes de comentar quem é o culpado pelo incidente.

“Mesmo neste momento, Donald Trump não pode resistir a promover tropos racistas sobre Dei que dividem nossa nação e ameaçam destruir nossa república e nossa reputação em todo o mundo”, disse O’Malley.

“Agora é hora da unidade. Vergonha para o presidente. O povo americano merece melhor do que isso”.

