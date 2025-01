Schumer: O perdão de Trump às pessoas condenadas por crimes de 6 de janeiro é “antiamericano”

O líder democrata do Senado, Chuck Schumer (Nova York), criticou na terça-feira o amplo perdão do presidente Trump às pessoas condenadas por crimes relacionados ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, chamando-o de “antiamericano”.

“Não há outra maneira de descrever o perdão do presidente Trump aos infratores de 6 de janeiro, a não ser como antiamericano. Sejamos claros. O presidente Trump não se limitou a perdoar os manifestantes. Ele perdoou algumas pessoas condenadas por agressão a policiais e conspiração sediciosa”, disse Schumer no plenário do Senado.

“É uma traição ao mais alto nível dos nossos agentes da Polícia do Capitólio que arriscaram as suas vidas para nos manter seguros”, disse ele.

Trump perdoou e comutou na segunda-feira as sentenças de mais de 1.500 pessoas condenadas por crimes relacionados com 6 de janeiro, incluindo pessoas agredidas ou agredidas por agentes da polícia.

A ação abrangente de Trump anulou as sentenças de prisão do ex-líder dos Proud Boys, Enrique Tarrio, e do fundador do Oath Keepers, Stewart Rhodes, que foram condenados por conspiração sediciosa e outras acusações.

