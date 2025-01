Schumer pede a Thune que o informe sobre os ataques em Nova Orleans e Las Vegas

Líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) enviou uma carta ao novo líder da maioria republicana no Senado, John Thune (SD), pedindo que a câmara alta tenha um briefing sobre os ataques do dia de Ano Novo em Nova Orleans e Las Vegas.

“Enquanto o Federal Bureau of Investigation continua investigando o terrível ataque que fez 14 vítimas inocentes em Nova Orleans, bem como o incidente do atentado bombista em Las Vegas, escrevo para solicitar que realizemos uma reunião o mais rápido possível para garantir que todos senadores” “Estamos plenamente conscientes da situação atual, bem como das medidas que estão sendo tomadas para proporcionar maior segurança para outros eventos de alto perfil que ocorrerão nas próximas semanas”, começou Schumer.

Na sua carta, Schumer argumentou que dada a gravidade dos ataques e a ameaça de “atores imitadores”, o Senado deveria ser informado da extensão dos ataques.

Enquanto o Capitólio se prepara para sediar a cerimônia de posse de Trump em 20 de janeiro, Schumer disse acreditar que a câmara alta deveria ser informada sobre as medidas de segurança que estão sendo tomadas para proteger os legisladores e o público durante o evento de inauguração.

“À luz dos ataques do Dia de Ano Novo, acredito que um relatório completo sobre as investigações em Nova Orleans e Las Vegas, bem como o planejamento de segurança para a maioria dos próximos eventos públicos no Capitólio, é necessário para fornecer aos senadores informações que lhes permitam tomar decisões. decisões informadas sobre policiamento de segurança, resposta de emergência e apoio ao complexo do Capitólio e às comunidades afetadas”, escreveu Schumer.

Schumer, que deixará o cargo de líder do Senado depois que os republicanos assumirem o controle, disse a Thune que está disposto a trabalhar com ele para facilitar os briefings o mais rápido possível.

“Obrigado por considerar este importante pedido”, concluiu Schumer. “Estou ansioso para trabalhar com você no 119o Congresso para garantir a segurança do povo americano.”

The Hill entrou em contato com o escritório de Thune para comentar.

O apelo de Schumer ao seu sucessor surge depois de dois ataques no dia de Ano Novo terem deixado as comunidades em estado de choque.

Em Nova Orleans, um homem identificado como Shamsud-Din Jabbar, 42 anos, bateu em uma caminhonete na movimentada Bourbon Street na manhã de quarta-feira, matando 14 pessoas e ferindo muitas outras.

O ataque está sendo investigado como um ato terrorista, já que Jabbar carregava uma bandeira do ISIS e possuía explosivos.

Poucas horas depois, um homem morreu dentro da explosão de um Cybertruck em frente ao hotel do presidente eleito Trump, em Las Vegas. Outras sete pessoas ficaram feridas.

As autoridades estão trabalhando para verificar se há alguma conexão entre os dois incidentes.

