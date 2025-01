Schumer pressiona para adiar a proibição do TikTok conforme o prazo se aproxima

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (DN.Y.), pediu na quinta-feira um adiamento na proibição iminente do TikTok para dar à empresa de mídia social mais tempo para encontrar um comprador nos EUA.

“Não somos contra o TikTok. Queremos manter o TikTok funcionando. Mas somos contra uma empresa chinesa que está em conluio com o Partido Comunista Chinês e é proprietária do TikTok.” Schumer disse durante os comentários de quinta-feira.

“Infelizmente, o TikTok tal como existe hoje tem muitos riscos de segurança que não podem ser ignorados. A lei aprovada no ano passado pretendia separar o TikTok da influência do PCC, mantendo o aplicativo disponível para os americanos”, acrescentou. “É claro que leva mais tempo para encontrar um comprador americano e não perturbar a vida e o sustento de milhões de americanos, de tantos influenciadores que construíram uma boa rede de seguidores”.

A lei de proibição, que foi aprovada pelo Congresso com uma grande maioria bipartidária e assinada pelo presidente Biden em abril passado, deu ao TikTok até 19 de janeiro para se desfazer de sua controladora chinesa ByteDance ou enfrentar uma proibição nos EUA devido a preocupações de segurança nacional. seus laços com a China.

Schumer criticou os republicanos do Senado por bloquearem um novo esforço dos democratas do Senado para aprovar um projeto de lei para estender o prazo de proibição, chamando a medida de “surpreendente”.

Senador Ed Markey (D-Mass.) apresentou um projeto de lei Na quarta-feira, isso estenderia o período de proibição por mais 270 dias, argumentando que o TikTok criou comunidades online que “não podem ser replicadas” em outra plataforma.

Markey ofereceu a medida por consentimento unânime na câmara alta, mas ela foi rapidamente bloqueada pelo senador Tom Cotton (R-Ark.), que argumentou que a TikTok teve “muito tempo” para encontrar um comprador e se desfazer da ByteDance.

“Além do mais, ByteDance e TikTok receberam muitos avisos adicionais ao longo dos anos sobre a possibilidade de tal ação, muito antes do Congresso definir esse prazo firme no domingo”, disse ele no plenário do senado Quarta-feira à noite.

A proibição depende de decisão do Supremo Tribunal Federal, que aceitou a contestação da TikTok à lei de desinvestimento ou proibição em prazo acelerado. O tribunal superior expressou simpatia pelas preocupações do governo em matéria de segurança nacional, mas ainda não emitiu um parecer sobre o assunto.

Schumer prometeu na quinta-feira continuar trabalhando em direção a uma solução e disse que trabalhará com a nova administração Trump e ambas as partes para “manter o TikTok vivo e ao mesmo tempo proteger nossa segurança nacional”.

Fonte