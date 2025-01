Scott Best confirmou como secretário do Tesouro, dando -lhe um papel fundamental na extensão dos cortes de impostos de Trump

Scott Best decidiu atuar como secretário do Tesouro do Presidente Donald Trump. Arquivo | Crédito da foto: Reuters

O Senado dos Estados Unidos confirmou o investidor bilionário Scott Best na segunda -feira (27 de janeiro de 2025) para servir como secretário do Tesouro do presidente Donald Trump, dando -lhe o delicado ato de equilíbrio para reduzir os impostos e interromper os déficits ao apresentar um plano sobre tarifa Isso não prejudica o crescimento. .

Ele foi confirmado em um voto de 68 a 29 anos, com 16 democratas votando a favor de torná -lo o 79º Secretário do Tesouro da Nação.

O morador da Carolina do Sul será o primeiro indivíduo abertamente gay no papel, um histórico primeiro, já que Trump busca novas maneiras de implementar uma agenda política promovida por líderes empresariais de vários bilhões de dólares com preocupações sobre regulamentos e uma base populista que deseja que os líderes do governo lutar por eles.

Best, um ex -apoiador dos democratas que já trabalhou para George Soros, tornou -se um defensor entusiasmado de Trump.

Ele disse que os Estados Unidos enfrentam a calamidade econômica se o Congresso não renovar as principais disposições da lei de corte de impostos e empregos que expirará em 31 de dezembro de 2025. A negociação da extensão desses cortes de impostos será uma de seu principal Responsabilidades, pois também pressionou um crescimento anual de 3%, ornamentos significativos de déficits e o aumento da produção nacional de petróleo em 3 milhões de barris por dia.

Depois que o Sr. Besent foi confirmado, o senador republicano Mike Crapo de Idaho, presidente do Comitê de Finanças do Senado, disse que a aprovação de BEAM é “um dos votos mais fáceis que poderíamos tomar”.

No entanto, ele enfrentou a rejeição dos democratas em obrigações fiscais não pagas.

Os democratas dizem que Besent se dedicou à sonegação de impostos por não pagar quase US $ 1 milhão em impostos sobre o Medicare relacionados à sua empresa limitada em seu fundo de cobertura. Enquanto isso, o Sr. Best custa sua responsabilidade fiscal com o IRS e está em litígios sobre a conta de impostos. Ele prometeu durante sua audiência de confirmação que pagaria a conta de impostos se um tribunal governasse contra ele.

Outros democratas expressaram seu apoio ao Sr. Besent, incluindo o senador Chris Coans, D-Del.

“Embora eu não concorde com muitas de suas posições políticas, particularmente o apoio deles para estender os cortes de impostos para ameaças tarifárias ricas e o presidente Trump, espero que ele concentre o departamento de tesouraria na redução dos custos da mídia dos americanos de classe”, disse Coons Em um comunicado, acrescentando que ele apóia o compromisso do Sr. Besta de continuar o investimento dos Estados Unidos em instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

Trump levou um tempo antes de decidir o Sr. Besent como seu candidato. Ele também refletiu sobre os investidores bilionários John Paulson e Howard Lutnick, a quem Trump aproveitou o Secretário de Comércio.

O Secretário do Tesouro é responsável por servir como consultor de política tributária e administrar a dívida pública. Ele também é membro do Conselho Econômico Nacional do Presidente.

Entre suas responsabilidades, estará investigando a viabilidade de criar um serviço de renda externa para aumentar a receita tarifária de outras nações. Trump anunciou a criação da agência, que exige um ato do Congresso, na verdade social no início deste mês.

As tarifas se tornaram um ponto de referência da agenda econômica de Trump. Ele ameaçou com um possível imposto de 25% em todos os ativos aliados, como Canadá e México, e 60% nos ativos da China.

Além disso, o Sr. Best enfrenta uma assembléia e registra o ônus da dívida dos EUA. Antes de deixar o cargo neste mês, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou os líderes do Congresso que o Tesouro começaria a tomar “medidas extraordinárias” ou manobras contábeis especiais que visam impedir que o país atinja o teto da dívida. E na quinta -feira (23 de janeiro de 2025), o Tesouro implantou tais medidas.

Com o retorno de Trump à Casa Branca e seu Partido Republicano que controla as maiorias no Congresso, suas opções externas de gabinete estão sendo confirmadas apesar do ceticismo inicial e da oposição de ambos os lados do corredor.

Em seu testemunho, o Sr. Besent prometeu manter o programa de arquivos diretos do IRS, que permite que os contribuintes enviem suas declarações diretamente ao IRS gratuitamente, pelo menos para a temporada de impostos de 2025, que começa em 27 de janeiro. Os legisladores republicanos dizem uma perda de dinheiro porque já existem programas de apresentação gratuitos, embora não sejam populares.

Ele também disse durante sua audiência de confirmação que o Federal Reserve deve permanecer independente da influência do presidente e que as sanções dos Estados Unidos para o petróleo russo devem ser mais agressivos.