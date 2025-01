Scott Eastwood fala sobre Alarum, trabalhando com Sylvester Stallone e Jiu-Jitsu

A estrela de Alarum, Scott Eastwood, falou ao ComingSoon sobre seu novo filme de suspense de espionagem. O astro de ação falou sobre atuar ao lado de Sylvester Stallone e Willa Fitzgerald, seu amor pelo jiu-jitsu brasileiro e muito mais. A Lionsgate lançará o thriller de ação e crime nos cinemas, sob demanda e digitalmente em 17 de janeiro de 2025.

“O indicado ao Oscar Sylvester Stallone, Scott Eastwood, Mike Colter e Willa Fitzgerald estrelam este explosivo thriller de ação sobre dois espiões casados ​​pegos na mira de uma rede de inteligência internacional que não irá parar diante de nada para obter um ativo crítico”, diz a sinopse. “Joe (Scott Eastwood) e Lara (Fitzgerald) são agentes isolados cuja tranquila aposentadoria em um resort de inverno é destruída quando membros da velha guarda suspeitam que os dois possam ter se juntado a uma equipe de espionagem de elite, conhecida como Alarum. .”

Tyler Treese: Scott, este é um filme muito divertido. Quase todas as pessoas com quem você interage são espiãs ou fazem parte de alguma agência. Cada um tem seus próprios motivos. Até a sua esposa é uma espiã. Você realmente não pode confiar totalmente em ninguém. Como é incorporar esse elemento em sua performance aqui?

Scott Eastwood: Acho que isso é divertido, certo? Quero dizer, isso é espionagem em essência: “Em quem você pode confiar?” E há muitas coisas que estão escondidas. E acho que é isso que torna o gênero interessante, certo? É a desconfiança das pessoas em relação às pessoas.

Sua esposa no filme é interpretada por Willa Fitzgerald. Ela simplesmente me surpreendeu no ano passado com algumas performances realmente sólidas. Ele pode trazer intensidade real à tela quando você precisar. Como é possível ver o lado mais suave dela, que vemos nos momentos de casal no início, e depois ver como ela também consegue dar tudo de si?

Sim, eu gosto disso. Eu realmente gosto disso. Achei que ela lidou com isso muito bem. É como quando você a vê em um bom relacionamento, mas quando ela liga, é como: “Não mexa comigo”.

Começar a se divertir com Sylvester Stallone deve ser um momento de lista de desejos para você, certo?

Cem por cento.

Suas cenas são tão elétricas. Você já trabalhou com muitos titãs da indústria antes. Mas quando você está diante de uma lenda como essa, você consegue sentir aquela seriedade que vem das filmagens lá?

Sim, quero dizer, ele está muito confortável. Você pode sentir como ele se sente confortável apenas fazendo o papel, reagindo e apenas estando no momento. O que realmente me chamou a atenção foi a visão dele sobre o material e a forma como ele o analisa. Ele sabe muito bem o que é bom e o que não é e qual é a escolha óbvia versus o que a tornará mais interessante. Eu acho que é isso que faz ele.

O diretor, Michael Polish, trabalhou muito ao longo dos anos – décadas de experiência. Ele também trabalhou em muitos gêneros diferentes. Como foi ver como ele trabalha e como contribuiu para o projeto?

Sim, o polonês é ótimo. Ele sabe o que está fazendo. É só uma questão de ele ter as ferramentas certas para poder fazer o que precisa, porque sabe liderar.

Alarum termina com uma posição realmente interessante para todos. Definitivamente, há muitas maneiras pelas quais isso poderia continuar. Você gostaria de explorar mais esse sistema de espionagem em uma sequência?

Bem, vamos primeiro ver se as pessoas gostam. Vamos começar com isso.

Vamos nos afastar brevemente do cinema. Vejo que você posta muito nas suas redes sociais sobre Jiu-Jitsu e sou um grande fã de luta agarrada. Fiquei me perguntando como o Jiu-Jitsu realmente ajudou você e como você o usou como válvula de escape? Porque vi isso melhorar muitas vidas.

Acho que é uma das coisas mais importantes… É provavelmente uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer na minha vida.

Faço isso há quase duas décadas e é uma das coisas mais difíceis, mas também uma das mais importantes. Disciplina em geral, certo? E as artes marciais em geral, certo, são uma questão de disciplina. É apenas aparecer mesmo quando você não quer e dar tudo de si.

E acho que é muito importante que os jovens façam isso porque muitas pessoas andam por aí com um ego e um sentimento de guerreiro que os homens às vezes têm. E divulgar isso e entender que você não é um cara durão, que não importa onde você esteja na vida, sempre há alguém que vai te estrangular ou te colocar no seu lugar.

Eu acho que é muito importante. Acho que é importante para a humildade e tem sido uma parte importante e integral da minha vida.

Este foi um momento muito emocionante para sua família. Seu pai acaba de divulgar o tão célebre jurado número 2. Quando você ainda o vê fazendo um trabalho excelente aos noventa anos, como você se sente? É inspirador? É intimidante? Como você vê isso?

Acho que são todas coisas, mas sim, acima de tudo inspiradoras. Você sabe, apenas o fato de que ele ainda é uma força a ser reconhecida. Isso é ótimo.

Você fez muitos filmes policiais e de suspense ultimamente, nos quais obviamente se destaca. Gostei muito de ver você no I Want You Back, pois foi muito diferente do que normalmente vemos de você. Há algum gênero que você gostaria de fazer no futuro e que ainda não teve a oportunidade de fazer?

Quer dizer, olha, acho que estamos sempre procurando outra boa comédia romântica ou algo engraçado com outro bom filme. É difícil encontrá-los. Os scripts não estão flutuando. Haverá alguns que lerei e direi: “Não, isso não é bom o suficiente”. Mas você tenta encontrar o bom.

Você filmou recentemente Wind River: The Next Chapter. As pessoas estão muito entusiasmadas com isso. O que podemos esperar disso?

Você esperaria algo igual, mas completamente alterado, o que eu gosto.

Obrigado a Scott Eastwood por reservar um tempo para falar sobre Alarum.