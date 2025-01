Scott Wedgewood deixou o Avalanche vs. Búfalo com lesão na perna direita

Curioso para saber mais sobre o goleiro do Colorado Avalanche Scott WeedwoodA lesão recente? Wedgewood tem sido uma presença consistente desde que ingressou no Colorado, demonstrando sua habilidade com atuações de destaque. Porém, uma jogada polêmica durante o jogo contra o Sabres o deixou de fora, deixando muitos torcedores preocupados com sua situação.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a lesão de Scott Wedgewood, suas implicações para a equipe e o que vem por aí.

Como Scott Wedgewood se machucou?

O goleiro do Colorado Avalanche, Scott Wedgewood, sofreu uma lesão na perna direita durante o terceiro período do jogo de quinta-feira contra o Buffalo Sabres.

O incidente ocorreu quando o atacante do Sabres, Zach Benson, foi empurrado pelo pivô do Avalanche, Parker Kelly, fazendo com que Benson caísse na perna direita de Wedgewood. Apesar de Wedgewood estar lesionado na área, o jogo continuou e Benson marcou um gol polêmico.

O técnico do Avalanche, Jared Bednar, expressou indignação com os árbitros por não terem apitado enquanto Wedgewood estava visivelmente ferido, citando preocupações com a segurança dos jogadores. Wedgewood foi ajudado a sair do gelo, incapaz de colocar peso na perna, e Mackenzie Blackwood o substituiu.

Quando Scott Wedgewood retornará para jogar pelo Colorado Avalanche?

O Colorado Avalanche confirmou que Scott Wedgewood provavelmente perderá jogos devido à lesão. A duração exata da sua ausência ainda não está clara e depende de uma avaliação mais aprofundada. O técnico Jared Bednar disse que seu estado será monitorado nos próximos dias.

Wedgewood, 32, foi uma adição recente ao elenco do Colorado. Ele teve um bom desempenho desde que ingressou, registrando um recorde de 4-2 e uma média de 1,93 gols sofridos em seis partidas. Sua ausência pode desafiar o Avalanche enquanto eles ajustam sua escalação de goleiros.

A lesão de Wedgewood levanta preocupações sobre o equilíbrio entre a segurança do jogador e o fluxo do jogo. Também desperta debates sobre os padrões de arbitragem da NHL. Enquanto o Avalanche comemorava uma vitória dramática na prorrogação, sua lesão lançou uma sombra sobre a vitória. Os torcedores e a equipe aguardam atualizações sobre sua recuperação.