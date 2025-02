Scribles ‘Adili Jokowi’ surgiu em Yogyakarta, Kasatpol pp: Vandalismo provocativo!

Yogya, vivo – As palavras ‘Adili Jokowi’ usando tinta aerossol apareceram em várias partes da cidade de Yogyakarta e Sleman Regency, DIY. Acredita -se que o grafite do ‘Jokowi’ começou a surgir desde quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025.

A partir da observação, o grafite ‘Adili Jokowi’ apareceu na cerca do estádio Mandala Krida. Então, também há grafites na passagem elevada de Lempuyangan para a interseção de Jetis, a cidade de Yogyakarta.

No grafite, polvilhe em vermelho e preto.

Um morador perto da área do Estádio Mandala Krida disse que só soube que havia um rabisco em Adili Jokowi na quarta -feira, 5 de fevereiro de 2025 da manhã. Segundo ele, não havia grafite na terça -feira. “Ainda não havia ontem. No começo era normal. Continue olhando para as redes sociais”, disse Tone.

Até o chefe da cidade de Yogyakarta Satol PP Octo Noor Arafat explicou para o monitoramento da equipe no campo, havia 15 rabiscos ‘Adili Jokowi’. Ele chamou o rabisco como vandalismo provocativo.

“Monitoramos a localização. Após o mapeamento, em vários lugares, ele encontrou vandalismo provocativo”, disse Octo.

Ele disse que pediu à sua equipe que respondesse ao grafite.

“Pedimos amigos em 14 estágios islâmicos (subdistritos) para acompanhar”, continuou Octo.

Octo disse que, após o aparecimento de Graffiti, seu partido imediatamente fez a limpeza. Ele explicou que o esforço de limpeza foi realizado recorrendo a localização da fundação ‘Adili Jokowi’.

“Tudo no processo de limpeza”, disse Octo.