Se a tragédia de Kumbh tivesse acontecido no estado governado pela Oppn., BJP teria procurado a regra do presidente: o deputado da TMC Abhishek Banerjee

Com o pedágio dos peregrinos de Bengala Ocidental na tragédia de Maha Kumbh que subiu para quatro, o Secretário Geral do Congresso de Trinamool, Abhishek Banerjee, na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) atacou Utar Pradesh por investir mais em publicidade do evento que no planejamento e acordos apropriados.

“Se isso (a tragédia) tivesse ocorrido em qualquer estado, não no BJP, eles (o BJP) teriam solicitado o governo presidencial”, disse Banerjee a jornalistas. Descrevendo a debandada como “extremamente infeliz”, o vice de Diamond Harbor disse que se tantas pessoas visitassem o Maha Kumbh Mela, precisava haver acordos adequados. “Embora os arranjos e o planejamento fossem pequenos, a publicidade estava no auge”, disse ele.

O líder do Congresso Trinamool também levantou questões sobre a cultura VIP no Maha Kumbh Mela. “As pessoas viram como estão fazendo formas especiais para líderes e ministros em Maha Kumbh, tanto que seus veículos são permitidos perto de Sangam. Isso não deveria ter sido permitido ”, disse ele.

Anteriormente, o primeiro -ministro de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, também expressara condolências pela tragédia que cobrava várias vidas. O Congresso de Trinamool também enfatizou que “o planejamento e o cuidado devem ser máximos em questões relacionadas à vida de peregrinos em vastas montagens de pessoas”.

A liderança do Congresso de Trinamool também tentou estabelecer paralelos com o Gangasagar Mela no oeste de Bengala Nenhum incidente.

Enquanto isso, o número de peregrinos ocidentais de Bengala aumentou para quatro na sexta -feira. Amiya Saha (28) da área de Baishnabnagar, no distrito de Malda e Binod Rooms (35) de Jamuria, em Paschim Bardhaman, também morreu no Stampede em Kumbh. Na quinta -feira, a família de duas mulheres Basanti poderia a área verde de golfe da cidade e Urmila Bhuniya de Salboni, no distrito de Paschim Medinipur, disse que eles morreram no debandado em Kumbh na quarta -feira. Os ministros do governo de Bengala ocidentais se reuniram com parentes do falecido e ofereceram assistência.

Vários peregrinos que retornaram ao oeste de Bengala disseram que receberam pouca ajuda do governo de Uttar Pradesh após a tragédia desenvolvida nas primeiras horas da quarta -feira.