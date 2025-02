Se a USAID terminar, a diplomacia dos EUA será o maior perdedor

As caracterizações do Presidente Trump da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional e Elon Musk esforços A abolição de que ressuscitou lembranças dolorosas. Ouça um presidente para dizer que a agência está lotada “fraude“E dirigido por muitos”Esquerda lunática radical esquerda“Foi o suficiente para me colocar em estado de humor.

Como administrador da agência no início dos anos 90, resisti à tentativa do senador Jesse Helms (RN.C.) de eliminar sua independência e mesclá -lo no Departamento de Estado. O resultado A partir daquela batalha anterior, havia uma agência mais forte e cuja independência foi afirmada pelo estatuto. Embora agora fosse uma agência legal, como antes, operava sob o Guia de Política Externa do Secretário de Estado.

Há uma qualidade de “Alice-in-the-vidro” para as posições de Trump e Musk, porque, na verdade, nenhuma agência no governo tem mais supervisão que usa.

Os programas da USAID são constantemente auditados. Um inspetor ativo da agência e inspetor -geral do inspetor -geral está constantemente em busca de fraude. O braço de pesquisa do Congresso, o Escritório de Responsabilidade Geral, realiza pesquisas periódicas. Uma grande equipe jurídica garante que as leis sejam seguidas. A fraude é muito rara, embora a agência trabalhe em ambientes difíceis.

O Departamento de Estado adiciona outra camada de supervisão burocrática. Um escritório de assistência externa no estado garante que os programas da USAID sejam consistentes com a política externa de um governo. E o Departamento de Estado aloca fundos de seu próprio fundo de apoio financeiro à USAID para realizar programas diretamente relacionados a objetivos de política externa de curto prazo.

É bastante irônico ouvir a agência caracterizada como operando sem restrição. Tem sido mais frequentemente chamado de burocrática e relutante em risco. Os programas implementados pela USAID são principalmente para o Congresso e suas apresentações orçamentárias são aprovadas pelo Departamento de Estado e pelo escritório de gestão e orçamento da Casa Branca.

As missões da USAID tentam atender às necessidades de nossos países parceiros, enquanto avançam nos princípios da eficácia do desenvolvimento. Os orçamentos de ajuda são inicialmente baseados em uma recomendação da equipe da embaixada do país e depois coordenam -se de perto com os escritórios regionais do Departamento de Estado. O Congresso então acrescenta sua aprovação, geralmente na forma de programas destinados.

Cada nova administração procura projetar o programa de ajuda externa para se adequar à sua abordagem ideológica geral. Uma administração republicana pode preferir frases como “crescimento econômico”. Enquanto um democrata poderia enfatizar a “redução da pobreza”. O governo atual parece mais preocupado com as iniciativas que caracterizam como “despertadas”.

O objetivo é semelhante: para ajudar seu parceiro a fortalecer os sistemas microeconômicos e de governança que atraem investimentos e criam empregos. A agência mede os resultados e, quando há sucesso, os interesses nacionais americanos são atendidos. Sociedades saudáveis ​​reduzem a migração, evitam conflitos violentos e contribuem para a paz, a prosperidade e a segurança.

Manter o progresso também significa criar instituições que contribuem para o governo responsável. Os Estados Unidos sempre foram um farol da liberdade e da democracia e nossas associações no exterior são infundidas com esses valores.

Nossa participação ativa no desenvolvimento de um país que sofre com os efeitos da pobreza neutraliza os esforços de governos autoritários como a China para comprar influência. Sem dúvida, a China ficaria feliz em ver a USAID Abolir.

Presidente George W. Bush promulgou umEstratégia de Segurança NacionalIsso foi baseado no que os “Três DS” chamavam. Defesa, Diplomacia e Desenvolvimento.

Os presidentes que os sucederam abraçaram esse conceito e uma coalizão bipartidária o apoiaram fortemente. Quando houve um esforço para reduzir severamente o orçamento de ajuda externa no primeiro governo Trump, a coalizão bipartidária mantida e o desenvolvimento foi completamente financiado.

Existe claramente um aspecto humanitário em nosso trabalho nos países em desenvolvimento. Fornecemos alívio após desastres e ajudamos as nações para a transição de um conflito violento.

Reduza os efeitos da pobreza salva vidas. A pobreza quebra a cola que mantém as sociedades unidas. Vários paresestudosMostre uma correlação direta entre pobreza abjeta e falha do estado. Nesse sentido, um investimento em desenvolvimento é um investimento na prevenção de conflitos.

Nossos programas de ajuda externa protegem os americanos das conseqüências da pobreza: doenças infecciosas, migração, degradação ambiental e terrorismo global. Esses problemas incentivaram a última campanha presidencial. Portanto, é infelizmente irônico que até contemplamos a eliminação de uma ferramenta vital para combater essas ameaças.

Na quarta -feira, entrei para um grupo de ex -administradores bipartidários da USAID para emitir uma declaração enfatizando a urgência do problema.

“Não mantenha o compromisso global que a ajuda externa permite, honre os homens e mulheres de nossa função pública, como fazemos no exército ou enfraquecemos e até destruímos a agência não é o benefício dos partidos políticos e o prejuízo de todos os americanos. “, Lê.

O esforço para reduzir a pobreza e salvar vidas não é apenas nossa. Desde os dias do Plano Marshall, os Estados Unidos têm sido um líder no esforço global para tirar as nações da pobreza. Todos os países mais ricos contribuem com mesmo 0,7 % do PIB (oObjetivo das Nações Unidas).

Esta troca de carga fez quaseUS $ 230 bilhõesDisponível anualmente na forma de assistência oficial ao desenvolvimento. Esse investimento, por sua vez, produziu mais deUS $ 1 bilhão em investimento estrangeiro direto. À medida que os riscos são eliminados através do trabalho de desenvolvimento, o setor privado vê oportunidades para investimentos seguros.

Sem assistência estrangeira, o mundo estaria em um estado ainda mais perigoso. As operações da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional sempre podem ser melhorados. Mas a agência não pode ser substituída sem prejudicar seriamente os interesses dos EUA.

J. Brian Atwood foi o administrador da USAID durante o governo Clinton.

