Se adequa à data de lançamento da 1ª temporada do episódio 1, hora, onde ver

Ele Ternos da temporada 1 episódio 1 data de lançamento e hora Ele se aproxima rapidamente. Portanto, os espectadores querem conhecer a data e a hora de lançamento exatas, juntamente com onde ver a série. O primeiro episódio seguirá a história do advogado Ted Black e seu parceiro Stuart Lane enquanto se preparam para se fundir com uma empresa dirigida pelo ex -TED.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre quando e onde você pode ver o Episódio 1 da 1ª temporada.

A data de lançamento do episódio é 23 de fevereiro de 2025, e seu tempo de lançamento é às 21:00 ET, 18:00 PT e 20:00 CT.

Confira seus horários de lançamento nos Estados Unidos abaixo:

Zona horária Data de lançamento Tempo de lançamento Tempo leste 23 de fevereiro de 2025 21:00 Hora do Pacífico 23 de fevereiro de 2025 18:00 Tempo central (nós) 23 de fevereiro de 2025 20h

Onde ver ternos Temporada 1 episódio 1

Você pode ver ternos do episódio 1 da 1ª temporada na NBC e Peacock.

Os episódios de ternos da primeira temporada estão facilmente disponíveis na NBC, com o mesmo lançado em Peacock no dia seguinte. Das três grandes redes de televisão americanas convencionais, a NBC é o canal a cabo mais antigo. Além disso, o Peacock é de propriedade da NBCUniversal e é um serviço de transmissão fantástico que fornece notícias, esportes, séries de televisão, filmes e muito mais.

Quais são os ternos sobre o?

A sinopse oficial para processos é a seguinte:

“Ted Black, ex -promotor federal de Nova York, se reinventou representando os clientes mais poderosos de Los Angeles. Mas sua assinatura está em um ponto de crise e, para sobreviver, ele deve adotar um papel que toda a sua carreira desempenhou desprezo. Ted é cercado por um grupo estelar de advogados que prove sua lealdade a Ted e aos outros, enquanto não podem evitar misturar sua vida pessoal e profissional. Além de tudo, Ted deve aceitar os eventos que o levaram a deixar para trás todos que amavam.