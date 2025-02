‘Se o Congresso estivesse juntos’: líderes indianos de blocos nos resultados das eleições de Délhi

Com a partida de Aam Aadmi (AAP) pronta para perder as eleições da Assembléia de Délhi depois de vencer lá três vezes consecutivamente, e o BJP começou a vencer confortavelmente, alguns líderes de bloqueio da Índia lamentavam que o Congresso e o Partido AAM Aadmi deveriam ter lutado contra os respondentes Contra BJP.

De acordo com os dados da Comissão Eleitoral da Índia às 12h55, o BJP e a AAP conquistaram em uma posição, enquanto o BJP liderou em 46 e a AAP em 22.

O líder de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, no sábado (8 de fevereiro de 2025) interveio nas tendências eleitorais de Délhi, dizendo que os primeiros resultados mostram uma forte competição entre o BJP e os partidos da oposição.

Raut disse que, se o Congresso e a AAP tivessem aliado, o resultado poderia ter sido muito diferente. Ele enfatizou que o Congresso e a AAP têm o mesmo oponente político, o BJP, mas infelizmente eles escolheram lutar individualmente, em vez de unir forças.

“As primeiras tendências mostram forte concorrência. Se o Congresso e a AAP estavam juntos, os resultados podem ter sido diferentes … o oponente político e o Congresso da AAP é o BJP. Ambos lutaram para impedir que o BJP chegue ao poder, mas lutou individualmente. Se eles estivessem juntos, a derrota do BJP deve ter sido confirmada na primeira hora (para contar) ”, disse Raut.

Ele também fez acusações sérias contra a Comissão Eleitoral da Índia (ECI) e o governo dominante da NDA liderado pelo BJP no centro. Raut disse que a CE está dando um olho cego a preocupações sérias, incluindo fraude na lista de eleitores e um novo “patrono Maharashtra” que foi implementado em Delhi.

Em declarações à mídia, Raut disse: “Realizamos uma conferência de imprensa para discutir a atitude da Comissão Eleitoral e do governo nas eleições. Como a fraude está acontecendo na lista de eleitores e como esse novo padrão Maharashtra foi criado. Eu também disse que o padrão Maharashtra também foi implementado em Delhi.

Raut sugeriu que a CE ignorou sérias preocupações. “A Comissão Eleitoral estava sentada com os olhos fechados. Os votos de 39 lakh que aumentaram em Maharashtra em cinco meses agora mudarão para Bihar, alguns irão para Delhi ”, acrescentou.

O líder de Shiv Sena então sugeriu uma maior conspiração para influenciar as eleições de Délhi. “O primeiro -ministro ficou em Delhi por 10 anos, mas não conseguiu vencer Delhi. Seu último desejo pode ser que Delhi vença enquanto eu estou na política. Então, estão sendo feitos esforços para ganhar Delhi para chegar a qualquer medida ”, afirmou.

Raut também acusou o BJP de usar táticas forçadas para influenciar os votos. “Você acha que as pessoas estão votando no BJP, ninguém quer votar no BJP, isso é forçado a votação”, disse ele, questionando a legitimidade das eleições da Assembléia em Delhi.

O primeiro -ministro de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, também fez comentários semelhantes sobre a AAP e o Congresso que lutam juntos.

O Sr. Abdullah, um líder principal da Conferência Nacional, que também faz parte do bloco indiano, em uma posição em X, comentou: “Luta entre você”.

A AAP e o Congresso decidiram contestar as pesquisas da Assembléia separadamente, apesar de disputar as eleições gerais de 2024 juntas. A AAP interpretada por quatro assentos e o Congresso de três, no entanto, o BJP venceu os sete círculos eleitorais parlamentares em Delhi. Imediatamente após os resultados das eleições de Lok Sabha, a AAP declarou que jogará apenas as pesquisas da Assembléia de Delhi e a aliança com o Congresso foi apenas para as eleições gerais.

(Com ingressos ANI)