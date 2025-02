Sean “Diddy” CombsTambém conhecido como P diddyFoi recentemente hospitalizado Para uma ressonância magnética, conforme relatado por vários pontos de venda. O rapper, que atualmente enfrenta acusações legais graves, foi urgentemente levado para um hospital do Brooklyn tarde da noite para um cheque médico. Embora o motivo de sua hospitalização estivesse ligado a problemas no joelho, esse movimento inesperado fez perguntas sobre sua saúde.

Neste artigo, exploraremos por que eles são pentes, também conhecidos como Piddy, foram hospitalizados no meio de suas batalhas legais.

Por que eles são os pentes ‘Diddy’ hospitalizados?

Sean “Diddy” Combs foi inesperadamente transportado para um hospital na semana passada desde o seu Centro de Detenção Federal no Brooklyn. Atualmente, ele está aguardando o julgamento por acusações graves, que incluem tráfico sexual e extorsão. O rapper foi retirado do Metropolitan Detenção Center (MDC) para o Hospital do Brooklyn por volta das 22h da quinta -feira para uma ressonância magnética após a queixa de dor no joelho. A decisão de transportá -lo à noite era atrair a atenção de outros presos ou funcionários.

A Compos tem uma longa história de problemas no joelho que voltam para administrar a maratona de Nova York. Uma fonte revelou que foi examinada devido ao desconforto contínuo com o joelho. O magnata do rapper-cum music teve várias cirurgias no passado para resolver os problemas do joelho. Apesar da visita noturna, Comink não ficou a noite no hospital. Ele foi rapidamente devolvido à sua cela após a ressonância magnética. Os representantes legais de Combs ainda não comentaram a situação.

Sean “Diddy” Combs ocorreu no MDC desde 3 de dezembro do ano passado, quando o título foi negado e acusado de tráfico sexual, extorsão e transporte por prostituição. Ele enfrenta as acusações de usar sua posição nos registros de Bad Boy para dirigir uma “empresa criminosa” e forçar as mulheres a ações sexuais. Comink negou todas as acusações. Seu julgamento está programado para começar em 5 de maio de 2025.