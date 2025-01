Sebastian Harrison enfrenta incêndio em Los Angeles e escapa por pouco da morte

Ele Incêndio devastador em Los Angeles continua a causar cada vez mais estragos, com o ator Sebastião Harrison tornando-se a última personalidade popular a ser afetada. O incêndio já devastou uma parte significativa da região sul da Califórnia, e celebridades como Adam Brody e Anna Faris perderam suas casas em Los Angeles devido ao desastre. Harrison recentemente foi vítima desse fenômeno infeliz, quando incêndios florestais tomaram conta de sua mansão de US$ 2,4 milhões em Malibu. Então, como o ator escapou desse desastre mortal?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o encontro de Harrison com os incêndios em rápido crescimento em Los Angeles.

Como Sebastian Harrison escapou por pouco do incêndio em Los Angeles

A estrela de Love Me, Licia, ficou cara a cara com os incêndios florestais de Los Angeles depois que ela não conseguiu deixar a área vulnerável, apesar dos numerosos avisos das autoridades.

conversando com O telégrafoSebastian Harrison revelou: “Eu fiquei, mesmo que todos, você sabe, a polícia tenha vindo e dito, ‘Evacuar’, e todos tenham ido embora, eu era o único lá”.

Como tal, o ator teve que fazer uma viagem de volta para sua residência em Los Angeles na tentativa de resgatar com sucesso seu pai de 89 anos. Depois de realocar seus pais para um local seguro, Harrison fez uma tentativa débil de salvar a propriedade em chamas de 3 acres que havia comprado em 2010. No entanto, o veterano do spaghetti Western teve que recorrer a se esconder atrás de pedras depois que o fogo acabou se infiltrando em sua casa.

Harrison também explicou como tentou escapar em seu carro Mercedes, mas não conseguiu devido a um defeito no veículo. Relembrando sua experiência horrível para a mídia, ele afirmou: “Foi um inferno. Foi um inferno. Eu realmente não conseguia ver por causa de toda a cor laranja, da fumaça que eu respirava e tudo mais. “Eu caí sobre uma costela e então me protegi atrás de pedras e havia camadas de brasas acima de mim.”

Felizmente, Sebastian Harrison conseguiu encontrar um carro funcionando a tempo e o usou para escapar do ambiente de fogo. A provação terminou de forma positiva depois que os bombeiros conseguiram encontrar o ator pouco antes de seu carro pegar fogo.