Sebastian Stan reage à indicação ao Oscar para o melhor ator para a representação de Donald Trump

Embora as indicações do Oscar 2025 tenham causado discussões on -line devido a suas seleções controversas em algumas categorias, também houve algumas eleições unânimes, incluindo o melhor ator de Sebastian Stan por sua parte em O aprendiz. No diretor de Ali Abbasi, Stan interpreta uma versão mais jovem de Donald Trump, que embarca em uma ambiciosa viagem para buscar poder e riqueza depois de conhecer o cruel advogado Roy Cohn.

Devido à sua interpretação magistral do político enérgico, o ator romeno-americano não apenas recebeu elogios críticos, mas também obteve sua primeira piscadela ao Oscar. Em uma discussão recente, Stan expressou o quão surreal ele se sentiu finalmente alcançou o reconhecimento da Academia.

Sebastian Stan de Thunderbolts*reage à indicação ao Oscar de Melhor Ator

Ao receber sua primeira indicação inaugural do ator no Oscar pelo aprendiz, Sebastian Stan expressou sua gratidão antes de descrever o feito como “The American Dream”.

Enquanto conversava com O repórter de HollywoodO ator de 42 anos declarou: “Estou sem palavras. Eu me sinto honrado. Suponho que é isso que eles significam com o sonho americano. Sou muito grato a todos que tornaram o impossível possível. Obrigado por esse corajoso reconhecimento.

Enquanto a versão de Stan sobre Donald Trump foi alcançada por uma indicação bem -certa para o melhor ator, a imensa competição o aguarda na categoria. A lista também apresenta Ralph Fiennes (Conclave), Colman Domingo (Sing Sing), Adrien Brody (o brutalista) e Timothée Chalamet (um completo estranho).

2024 provou ser um ano frutífero para a estrela dos Thunderbolts*. No ano passado, Sebastian Stan também fez ondas por seu papel em um homem diferente. Dirigido por Stan e Adam Pearson, Aaron Schimberg venceu um acúmulo de filmes para ganhar o melhor longa -metragem no 2024 Gotham Awards.

Depois de inspirar o público com seus papéis independentes, Sebastian Stan agora retornará à configuração da Marvel com Thunderbolts*. O próximo filme do MCU apresenta um tesouro de Hollywood A-Listers com Stan, incluindo Florence Pugh, David Harbor e Rachel Weisz, entre outros. Dirigido por Jake Schreier, Thunderbolts* chegará aos cinemas em 2 de maio de 2025.