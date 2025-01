SEBI divulga documento de consulta sobre ‘saquetização’ de fundos mútuos; buscar comentários públicos

Para aumentar o alcance e facilitar a participação de grupos de baixa renda em fundos mútuos, o regulador SEBI na quarta-feira (22 de janeiro de 2025) apresentou um documento de consulta sobre a ‘saquetização’ de fundos mútuos.

Em seu documento de consulta, o SEBI propôs um produto de fundo mútuo ensacado – um plano de investimento sistemático (SIP) de pequeno valor de Rs 250. Além disso, os SIP de pequeno valor podem ser oferecidos em qualquer regime, exceto regimes de dívida, regimes setoriais e temáticos, regimes de pequena e média capitalização na categoria de regimes de ações.

Atualmente, algumas empresas de gestão de ativos (AMCs) oferecem SIPs com tickets pequenos em alguns de seus esquemas.

“A sachêtização de fundos mútuos permitirá pequenos investimentos em fundos mútuos de forma gradual e periódica. Isto pode ajudar a capacitar financeiramente o setor desfavorecido da economia e incentivar as instituições de financiamento a expandir a sua presença até mesmo em locais remotos do país”, afirmou a SEBI.

Elaborando a proposta, o SEBI disse que o pequeno SIP (SIP de ₹ 250) que um investidor pode iniciar pode ser restrito a três SIPs (um em cada uma de até 3 empresas de gestão de ativos). Os AMCs podem continuar a oferecer SIPs de ₹ 250 além dos três SIPs de notas pequenas, mas as taxas com desconto oferecidas pelos corretores são restritas apenas aos três primeiros SIPs de ₹ 250.

SEBI sugeriu que o modo de pagamento/investimento para SIPs de notas pequenas deveria ser restrito apenas ao modo de pagamento automático da National Automated Clearing House (NACH) e da Unified Payment Interface (UPI).

O custo do Know Your Customer (KYC) incorrido pelo esquema SIP de pequenos ingressos pode ser compensado pelo fundo arrecadado pelos AMCs cobrando 1 pb aos esquemas de fundos mútuos para educação e conscientização dos investidores.

O regulador SEBI disse que um incentivo de ₹ 500 deveria ser fornecido aos distribuidores/plataformas somente de execução (EOPs) para SIPs de pequenos bilhetes. O incentivo deve ser superior à comissão de distribuição a pagar pela AMC ao distribuidor.

O regulador esperava que a inclusão financeira facilitada ao abrigo deste regime chegasse ao ponto de equilíbrio para os AMC no prazo de dois anos.

Desde 2014, os ativos sob gestão (AUM) da indústria cresceram de 10 lakh milhões de rupias para mais de 68 milhões de rupias em novembro de 2024 e o número total de investidores únicos em fundos mútuos aumentou de 1,7 milhões de rúpias para 5,18 milhões de rupias durante o período.

Embora o número de investidores que participam em fundos mútuos tenha vindo a crescer de forma constante ao longo dos anos, a SEBI sentiu uma oportunidade considerável para aumentar o alcance do produto a todos os sectores da sociedade, para permitir que todos os indivíduos tenham acesso a este produto financeiro e, consequentemente, , saiu com a proposta.

O Securities and Exchange Board of India (SEBI) solicitou comentários públicos sobre as propostas até 6 de fevereiro.